Akdeniz Üniversitesi iş peşine düştü

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), kendi mezunları ile Antalya, Burdur ve Isparta'daki iş arayanları iş dünyasıyla buluşturmak için bir dizi çalışma başlattı.



Akdeniz Üniversitesi Girişimcilik ve İş Geliştirme Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKGİM) önderliğinde 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında "Akdeniz İş Fırsatları Fuarı" açılacak.



AÜ Rektör Yardımcısı Muharrem Certel, AKGİM Müdürü Öğretim Görevlisi Kenan Yüce ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Cam Piramit'te açılacak fuarda, ulusal ve yerel 600 firma ve üniversiteden 12 bin öğrenci ve mezunla istihdam edilmeyi bekleyen 20 bin Antalyalı adayı misafir etmeyi hedeflediklerini söyledi.



AKGİM Müdürü Yüce de projede, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, İŞKUR ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapılacağını kaydetti.



Yüce, ilk günü turizm ve sağlık, ikinci günü bilişim ve perakende, üçüncü günü tarım ve gıda, son gün ise sanayi sektörüyle iş arayanların buluşturulacağı fuara katılacak bürokratlardan da mart ayında Bölge Kalkınma Ajansı kurulması için söz almak istediklerini belirtti. Fuarda ayrıca bu yıl kamuda görevlendirilmek üzere işe alınacak 70 bin kişinin istihdam koşullarını da öğrenip Antalyalı istihdam bekleyenlerin nasıl yararlanabileceğini araştıracaklarını bildirdi.



Kenan Yüce, Akdeniz Üniversitesi ayrıca internet ortamında oluşturduğu www.hemenis.com ile Türkiye'de ilk özel iş bulma kurumuna sahip üniversite olduğunu da ifade etti. Kenan Yüce, "KOSGEB Başkanı Dr. Mustafa Kaplan da KOBİ'lere eleman temin etmek için kurumun web sayfasına www.hemenis.com'dan link vereceklerini belirtti. Ayrıca dünyanın en büyük insan kaynakları portalı master.com da birlikte çalışmayı önerdi. Böylece KOSGEB ile ulusal, master.com ile uluslararası bir açılım yapmış olacağız" diye konuştu.

