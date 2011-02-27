-AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇAYI BARDAKTAN ÇIKARDI ANTALYA (A.A) - 27.02.2011 - Akdeniz Üniversitesi, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün çay ürünlerini çeşitlendirmek amacıyla başlattığı bilimsel projede yeşil çay pudrası üretti. Yeşil çay pudrası ayrandan dondurmaya, makarnadan yaş pastaya kadar gıda alanında tüketildiği gibi klimalardaki filtre sistemleri, kozmetik ve ilaç sektöründe de kullanılıyor. Akdeniz Üniversitesi, ÇAYKUR'un TÜBİTAK Marmara Araştırmalar Merkezi (MAM) Gebze Gıda Enstitüsü, İTÜ ve Atatürk Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü ''Türk yeşil çayının Kalitesinin Araştırılması ve Yeni Ürünlerinin Geliştirilmesi Projesi''nde yeşil çayın pudrasını üretmeyi başardı. Akdeniz Üniversitesi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü proje ekibinden Prof. Dr. Feramuz Özdemir, yaptığı açıklamada, yeşil çay pudrası üretmek için çalışmalara 1988 yılında ÇAYKUR'da görev yaptığı yıllarda başladığını anlattı. Bu yıllarda yaptığı çalışmaların yeterli ilgiyi görmediğini ve projenin tamamlanamadığını belirten Prof. Dr. Özdemir, 2008 yılında yeşilçay pudrasına ilişkin çalışmalar için ÇAYKUR'un yeniden kendisine başvurduğunu kaydetti. Görev yaptığı Akdeniz Üniversitesinde Doç. Dr. Ayhan Topuz, Yrd. Doç. Dr. Hilal Şahin, araştırma görevlileri Cüneyt Dinçer, Mehmet Torun, İhsan Burak Çam, Kübra Sultan Özdemir ve İsmail Tontul'un yaklaşık 2 yıllık çalışması ile önemli sonuçlara imza attıklarını belirten Prof. Dr. Özdemir, ''Ekip olarak 'çayı bardaktan çıkarıyoruz'' sloganıyla başlattığımız çalışma sonunda yeşil çay pudrası üretmeyi başardık. Yaptığımız çalışmalar neticesinde artık yeşil çay pudrasının üretim teknolojisi Türkler tarafından bilinmektedir'' diye konuştu. -ÇİN'DEN JAPONYA'YA UZANAN YEŞİL ÇAY ÖYKÜSÜ- Proje ekibinden Doç. Dr. Ayhan Topuz da, yeşil çay bitkisinin milattan önce 1200'lü yıllardan bu yana tüketildiğini, 960-1291 yılları arasında Çin'in son hanedanı döneminde de yeşil çay pudrası üretimine başlandığını anlattı. Bu dönemde yeşil çay pudrasının daha çok ilaç amaçlı kullanıldığına dikkati çeken Topuz, Japonya'ya göç eden Çinli Budist rahibin pudra yapım tekniklerini Japonlara öğrettiğini kaydetti. Zaman içinde bu ürünün seçkin sınıfın içeceği haline geldiğini belirten Topuz, Japonya'da ''Matcha'' adı verilen yeşil çay pudrasından üretilen çay için de özel seremoniler yapıldığına değindi. Doç. Dr. Topuz, ÇAYKUR için ürettikleri yeşil çay pudrasının Türkiye'de özellikle Trabzon, Rize ve Artvin illerinde yapılan çay üretimine büyük katkı sağlayacağını vurguladı. Yeşil çay pudrasının klimaların filtrelerinde koku giderici olarak kullanılabildiğini, kozmetikten ilaç sanayisine kadar pekçok sektörde kullanım alanı bulduğunu kaydeden Topuz, bu ürünün Karadeniz bölgesinin çay ihracatına önemli bir potansiyel kazandıracağını bildirdi. Ürettikleri yeşil çay pudrasının ayrandan makarnaya, yaş pastadan dondurmaya kadar pek çok alanda katkı maddesi olarak kullanıldığını da vurgulayan Topuz, ''Farklı işleme teknikleri kullanarak, özel bazı muameleler uygulayarak aroma ve renkte yüzde 95 Japon pudrasını yakaladık'' dedi. Ayhan Topuz, ürünün tüm patent hakkının ÇAYKUR'a ait olduğunu, önümüzdeki 2-3 yıl içinde ürünün raflardaki yerini alacağını bildirdi. -JAPONLARIN UZUN YAŞAMA SIRRI YEŞİL ÇAY PUDRASINDA- Proje ekibinden Yrd. Doç. Dr. Hilal Şahin ise Japon halkının hem uzun yaşamasında, hem de yaşlılık etkilerinin daha geç görülmesinde yeşil çay pudrasının önemli katkısı olduğuna değindi. Japonların bugün günlük hayatta tükettikleri içme suyuna dahi yeşil çay pudrası eklediklerine değinen Şahin, ayrıca cilt kremlerinde, gıda ürünlerinde yeşil çay pudrası bulunduğunu kaydetti. Yeşil çayın siyah çaya göre daha farklı bir üretim sürecinden geçtiğine dikkati çeken Şahin, şöyle konuştu: ''Yeşil çayın ana bileşeni olan bileşik, C ve D vitamininden çok daha güçlü antioksidan etki gösteriyor. Bu bileşen sayesinde yeşil çay, vücutta yaşlanmayı hızlandıran veya hastalıkların oluşmasına neden olan unsurların temizlenmesini sağlıyor. Ayrıca kanser hücrelerinin oluşmasının engellenmesi, var olan oluşumun yavaşlatılmasında ve kısmen iyileştirilmesinde de yeşil çay etkili oluyor. Yeşil çay cilt ürünlerinde kullanıldığında, yaşlanma etkilerinin yavaşlatılmasına da katkı sağlıyor.''