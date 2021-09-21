Akdeniz ülkeleri, yangınların ardından Atina Deklarasyonu'na imza attı; "İklim krizi artık uzak bir tehdit değil""

Bu yaz orman yangınlarının yıkıcı etkileriyle birlikte, iklim krizinden en fazla etkilenen bölgelerden Akdeniz'in dört bir yanından liderler, aşırı hava olaylarının yol açtığı zorluklarla mücadele çabalarını yoğunlaştırma sözü verdiler.

Atina'da imzalanan ortak deklarasyonda liderler, bölgenin karşı karşıya olduğu yoğun sıcak hava dalgaları, kuraklıklar, sel ve orman yangınları göz önüne alındığında, ekosistemin iyileşmesi için teknolojilerin değiştirilmesi gerektiğini söylediler.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, "Yazın yıkıcı orman yangınlarının Akdeniz ülkeleri için trajik sonuçları oldu. İklim krizi artık uzak bir tehdit değil" ifadelerini kullandı.

Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz, Kıbrıs, Malta, Slovenya ve Hırvatistan başkanlarının katıldığı bir zirvede imzalanan Atina Deklarasyonu, iklim krizinin kilit alanlarında taahhütler içeriyor.

Bu yaz yüzbinlerce hektar orman ve yerleşim yerinin küle döndüğü ve binlerce hayvanın can verdiği Türkiye ise bu ortak deklarasyonda yer almadı.