Akdeniz TV'de cinayet: 1 ölü, 3 yaralı...

T24 - Antalya merkezli ve uydudan yayın yapan Akdeniz TV'de, emekli polis memuru olduğu öğrenilen kanalın eski güvenlik görevlisinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.



Merkezi Antalya'da bulunan ve uydudan yayın yapan Akdeniz TV'de eski güvenlik görevlisi olduğu iddia edilen bir kişinin açtığı ateş sonucu, muhasebe görevlisi öldü, 3 kişi yaralandı.



Emekli polis memuru olduğu öne sürülen ve kimliği öğrenilemeyen eski güvenlik görevlisi, Akdeniz TV'nin Sinan Mahallesi'ndeki merkezinde, muhasebe görevlileriyle tartışmasının ardından tabancasını ateşleyerek, odada bulunan herkesi hedef aldı.



Eski güvenlik görevlisinin tabancasından çıkan mermiler sonucu ön muhasebe görevlisi Simhan Dernek öldü, montaj görevlisi Serdar Bayrambey, Bilgi İşlem Sorumlusu Hüseyin Yıldırım ile soyadı öğrenilemeyen Hakan isimli görevli yaralandı.





