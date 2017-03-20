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Çevre

Akdeniz, plastik denizine döndü; 700 deniz canlısı türü tehlike altında

Akdeniz'de bir kilometrelik alanda yüzen bir insan 300 adet plastik parçası yutabilir!

20 Mart 2017 21:27

2016 yılı Ekim-Aralık döneminde, ‘Mersin ve İskenderun Körfezi’nde Mikroplastik Kirlilik’ konulu bilimsel bir araştırma gerçekleştirildi. Mersin ve İskenderun Körfezi’nde 7 ayrı noktada 20’şer dakikalık sürelerde bilimsel kriterlere göre 5 milimetreden daha küçük plastik poşet, kap, ambalaj gibi atıkları araştırdı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan çalışma, uluslararası bilim dergilerinden Marine Pollution Bulletin’de yayınlanarak dünyaya duyuruldu.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi’nde görevli Dr. Sedat Gündoğdu bu alanda bir kilometrelik alanda yüzen bir insanın 300 adet plastik parçası yutabileceğini belirtti. Bununla beraber plastik kirliliğinden dolayı asıl tehlike altında olanlar deniz canlıları.

Görkem Gömeç’in Yeşilist’te yer alan haberine göre, Dr. Sedat Gündoğdu özellikle karaya vuran büyük canlıların midelerinden büyük poşet parçaları ve çuvallar çıktığına dikkat çekti. 700 adet deniz canlısı türünün risk altında olduğunu belirten Gündoğdu, küçük deniz canlılarının bu parçaları yediğini, bu canlılar ile beslenen balıkların da insanlar tarafından tüketildiğini söyledi.

Dr. Sedat Gündoğdu, bu kirliliğin önüne geçmek için plastik kullanımının sınırlandırılmasını, tarımsal seraların plastik örtülerinin toplanmasını ve özellikle tek kullanımlık kullan-at plastiklerin kesinlikle yasaklanması gerektiğini belirtti.

 

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