Akdeniz plastik çöplüğüne dönüşüyor!

Bir araştırmada deniz yüzeyinde yüzen bin ton civarında plastik tespit edildi. Bunların başlıcaları plastik şişe, torba ve ambalaj parçaları.

İspanyol araştırmacılar, Akdeniz'in biyolojik zenginliği ve ekonomik önemi nedeniyle plastik kirliliğinin özellikle tehlikeli olduğunu söylüyorlar.

Balık, kuşlar, kaplumbağalar ve balinaların midelerinde plastik bulunmuş.

İspanya'daki Cadiz Üniversitesi'nden Dr Andres Cozar "Akdeniz büyük bir plastik atık birikim bölgesi" diyor.

Plastik diğer denizlerde de sorun

Helen Briggs'in BBC Türkçe'de yayımlanan haberine göre, Kuzey Avrupa kıyılarında yetişen istiridye ve midyelerde de çok küçük plastik parçaları bulunmuş.

Plastik Akdeniz'de okyanus deveranlarındakine benzer bir ölçekte birikmekte.

Arktik Okyanusu, Bengal Körfezi, Güney Çin Denizi ve Barents Denizi dahil olmak üzere diğer denizlerde de yüksek miktarda plastik bulunmuş.

Mikroplastik tehdidi

Plos One dergisinde yayınlanan çalışmayı değerlendiren, Londra Üniversitesi'nden Dr David Morritt, mikroplastikler olarak bilinen çok küçük plastik parçalarının özellikle endişe verici olduğunu söyledi.

Çalışmada Akdeniz'deki plastik öğelerin % 80'den fazlasının bu kategoride olduğu bulundu.

Biyolojik Bilimler Okulu'ndan Dr. Morritt "Bu çok küçük plastik parçaları deniz canlıları tarafından yutuluyor ve plastiklerden bağırsaklara bazı kimyasal maddeler salınıyor" dedi.

Akdeniz'in önemi

Akdeniz küresel okyanus alanının % 1'den azını temsil ediyor ancak ekonomik ve ekolojik açıdan önemli.

Akdeniz tüm deniz türlerinin % 4 ila % 18'ini barındırıyor.

Aynı zamanda kıyısındaki ülkeler için turizm ve balıkçılık geliri sağlamakta.

Cadiz Üniversitesi'nden Dr Cozar, "Akdeniz'deki biyolojik zenginlik ve ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşması göz önüne alındığında, plastik kirliliğinin deniz ve insan yaşamı üzerindeki etkileri bu plastik birikim bölgesinde özellikle ilgiye mazhar olabilir" diyor.