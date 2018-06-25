Akdeniz Oyunları'nda üçüncü gün sona erdi

TARRAGONA,(DHA)

Akdeniz Oyunları\'nın üçüncü günü, bugün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

İspanya\'nın Tarragona kentinde düzenlenen 18\'inci Akdeniz Oyunları\'nın üçüncü günü, bugün oynanan müsabakalar ile sona erdi.

Millilerin bugünkü müsabakalarda kazandıkları madalyalar şu şekilde:

- Klasik Yay Okçuluk Kadın Milli Takımı, 3\'üncülük maçında İtalya\'yı 6-0 yenerek bronz madalya kazandı.

- Milli okçu Aybüke Aktuna, İspanyol rakibi Alicia Marin\'i 6-4 yenerek bronz madalya kazandı.

- Milli okçu Mete Gazoz, Sloven rakibi Gasper Strajhar\'ı 6-2 yenerek şampiyon oldu.

- Milli halterci Daniyar İsmailov, koparmada 152 kilo, silkmede 179 kilo ile iki altın madalya kazandı.

- Milli karateci Meltem Hocaoğlu, +68 kiloda Hırvat rakibini 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

- Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güreş, 200 metre karışıkta 2.13:19\'luk derecesi ile gümüş madalya kazandı.

- Milli yüzücü Berkay Ömer Öğretir, 100 metre kurbağalamada 1.00:95\'lik derecesi ile bronz madalya kazandı.

- Milli halterci Ayşegül Çakın, koparmada bronz, silkmede 114 kilo ile Akdeniz Oyunları rekoru kırarak altın madalya kazandı.

- Milli yüzücü Ekaterina Avramova, 100 metre sırtüstünde 1.01:16\'lık derecesi ile bronz madalya kazandı.

- Erkek Cimnastik Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Milli takım bu başarısı ile Türk cimnastik tarihinin uluslararası alandaki ilk takım madalyasını elde etmiş oldu.