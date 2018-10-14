Akdeniz Offroad Kupası 2'nci Ayak şampiyonları Arıcan ve Temel

Alparslan ÇINAR / ANTALYA,(DHA)

Antalya\'da bu yıl ilk defa düzenlenen 2018 Akdeniz Offroad Kupası 2\'nci Ayak Yarışı sona erdi. Yarışma sonunda kupayı Osmaniye\'den gelen ve yarış sırasında araçları arızalanan Kemal Arıcan ve Emre Temel aldı.

2018 Akdeniz Offroad Kupası 2\'nci Ayak Yarışı, Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alanda gün boyu devam etti. 5 kilometrelik 9 turdan oluşan seyirci etabıyla devam eden yarışa izleyicilerin ilgisi yoğun oldu. Birbirinden zorlu parkurlardan geçmek için kıyasıya yarışan offroad pilotları içi su dolu çukurlardan çıkarken oldukça zorlandı. Zaman zaman aksilikler de yaşayan bazı pilotların offroad araçları arızalandı. Parkur görevlilerinin yardımıyla pist dışı edilen araçlar onarımın ardından yeniden yarışa devam etti.

BAŞKAN TÜTÜNCÜ, RESMİ ARAÇLA OFFROAD YAPTI

Türkiye\'nin değişik illerinden 25 offroad aracının katıldığı yarışlar, parkur etaplarının ardından sona erdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de parkuru denemek için direksiyon başına geçti. Kepez Belediyesi\'ne ait resmi plakalı 4x4 arazi aracına binen Başkan Tütüncü, parkuru baştan sona 2 kez turladı. Çamurlu arazide başarılı bir sürüş gerçekleştiren Başkan Tütüncü, offroad pilotlarının zorlanarak çıktığı su ve çamur dolu çukuru tek seferde çıktı.

\"PARKUR TÜRKİYE\'NİN EN İYİLERİNDEN BİRİ\"

Bu yıl ilk defa düzenlemelerine rağmen yarışların başarılı ve eğlenceli geçtiğini aktaran Başkan Tütüncü, motor sporları için ulusal ve uluslararası bir çok organizasyonu Antalya\'ya getirmek için çalıştıklarını da anlatan Başkan Tütüncü, “Federasyon temsilcileri ve offroad tutkunları yeni yaptığımız bu parkurun Türkiye\'nin en iyi parkurlarından biri olduğunu ifade etti. Bu parkur inşallah önümüzdeki süreçte ulusal ve uluslararası organizasyonları Antalyamıza getirmeye vesile olacak\" dedi.

ARIZALANMASINA RAĞMEN BİRİNCİ OLDU

Offroad araçlarının parkur alanını boşaltmasının ardından bu defa kros motosikletler sahneye çıktı. Parkurda birbirinden tehlikeli hareketleri kolaylıkla ve ustaca sergileyen motosiklet sürücüleri izleyicilerin büyük beğenisini aldı. Kısa süreli motoşovun ardından offroad ödül törenine geçildi.

Yarışa Osmaniye\'den katılan ve yarış sırasında araçları arızalanan Kemal Arıcan ve Emre Temel genel klasmanda ve kendi klasmanında (S3) birinci oldu.

(FOTOĞRAFLI)