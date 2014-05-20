Akdeniz mutfağının sağlık sırrı bulundu

ABD Ulusal Bilim Akademisi'nin yayınladığı makalede, zeytinyağındaki doymuş yağın yeşilliklerdeki nitrat ile birleşerek faydalı asitleri açığa çıkardığı ifade edildi. Yapılan araştırmalarda zeytinyağı ve yeşil salatanın karışmasıyla nitröz yağ asidinin açığa çıktığı ve bu asidin de kan basıncını düzenlediği fark edildi.

BBC Türkçe’de yer ala habere göre, benzer şekilde kabuklu yemişler ve avokado ile yeşilliklerin karışımıyla da aynı asidin elde edildiği vurgulanıdı. Yunanistan, İtalya, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerin mutfaklarıyla özdeşleşen Akdeniz mutfağının kalp sağlığı için faydalı olduğu uzun süredir dile getirildi.

Akdeniz mutfağının temelini oluşturan taze meyve ve sebzeler, tahıllar ve zeytinyağı sağlıklı ve dengeli beslenmeyi de beraberinde getirdiği belirtildi.

Kan basıncı salatayla düzenleniyor

Her bir malzemenin ayrı ayrı faydalı olduğu bilinse de, Akdeniz mutfağını bu kadar sağlıklı yapan şeyin ne olduğu ise tartışma konusuydu. İngiltere'deki King's College London'dan Kimyasal Tepkime Profesörü olan Philip Eaton, farklı gıdaların bir araya gelmesiyle açığa çıkan yeni bileşenlerin Akdeniz mutfağının esas sırrı olduğu sonucuna vardı. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, Akdeniz salatası yiyen kobay farelerin kan basıncında düşüş gözlendi. Nitröz yağ asidinin kan basıncını yükselten enzimleri bloke ettiği belirtiliyor.

Araştırmayı yürüten Eaton, "Aynı enzim insanlarda da var. Bu yüzden aynı olumlu etkinin insanlar üzerinde de gerçekleştiğini düşünüyoruz" dedi. Eaton'a göre, Akdeniz mutfağının ciddi ölçüde yağ kullanılmasına karşın sağlıklı olmasının temel nedeni de karışımlarda oluşan kimyasal tepkimeler.

Araştırmanın bir sonraki aşamasında testlerin insanlar üzerinde yapılması planlanıyor.