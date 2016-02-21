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Yaşam

Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Akdeniz için kuvvetli yağış ve sel uyarısı yapıldı

21 Şubat 2016 16:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz Bölgesinde yarın kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Akdeniz Bölgesi'nde yarın görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinde Antalya çevresinde, öğle saatlerinden itibaren ise Doğu Akdeniz’de (Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21 ila 75 mm) olmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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