Akdeniz heykeli bir kez daha taşınıyor

Yeniden inşa edilen Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat binası kapılarını 13 Eylül Çarşamba günü açıyor. İlhan Koman’ın dördüncü kez yer değiştirecek olan Akdeniz heykeli de artık burada ikamet edecek. Heykel dışarıdan da görülebilecek.

Sanat Atak’ta yer alan habere göre, İlhan Koman imzalı Akdeniz ilk olarak 1980 yılında Büyükdere Caddesi’ndeki Halk Sigorta binasının önüne dikilmişti. Heykel bir süre Galatasaray Meydanı’nda, bir süre Levent’teki Yapı Kredi Binası’nın önünde durdu. 2014 yılında gerçekleşen protestolarda kolu kırılan eser artık bir bina içinde korunmak üzere yeni adresinde. Yenilenen eserin son durağı İstiklal Caddesi’ndeki Yapı Kredi Kültür Sanat Binası.

Akdeniz üçüncü katta

Teğet Mimarlık (Mehmet Kütükçüoğlu ve Ertuğ Uçar) tarafından tasarlanan binanın cadde ve Galatasaray Lisesi tarafı tamamen şeffaf camla kaplandı. Giriş katında tüm YKY kitaplarının bulunduğu bir kitap evinin yer aldığı binada, kafe, kütüphane, fuaye, tiyatro salonu, çocuk etkinlik alanı ve okuma alanı da mevcut. İkinci ve üçüncü katlarda sanat galerisi ve Yapı Kredi’nin dünya çapında önemli sikke koleksiyonunun sergileneceği müze var. ‘Akdeniz’ heykeli de üçüncü katın lise tarafında. Caddeden görülebilecek bir konuma yerleştirilmiş eser hem caddeyle hem de Koman’ın yakın arkadaşı olan Sadi Çalık’ın Galatasaray Meydanı’ndaki soyut heykeliyle göz göze.

Bina gibi kendisi de yenilenen heykelin İstiklal Caddesi‘nin yitirdiği popüler günlerine dönmesi için bir cazibe unsuru olması umuluyor. Ancak bu ne kadar mümkün olabilir, zaman gösterecek.