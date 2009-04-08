Akdeniz Foku karaya vurdu

Sualtı Araştırma Derneği (SAD) Denetleme Kurulu Başkanı Haluk Camuşcuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Turgutreis açıklarındaki Çatalada yakınlarında karaya vurmuş 2 metre 40 santimetre uzunluğunda ölü Akdeniz Foku bulunduğunu söyledi.



Foku, derisi yüzülmüş bulduklarını belirten Camuşcuoğlu, "Sahil Güvenlik Komutanlığının da desteği ile 6 kişilik bir ekiple fokun bulunduğu bölgeye gittik. Ölü foku buradan alıp kesin ölüm nedeninin anlaşılması için Yalıkavak'taki bir veterinere götürdük. Fokun doğal olarak mı öldüğü veya öldürülüp öldürülmediği konusunda bir yargıya varmak zor. Bu otopsiyle ortaya çıkarılacak ve derneğimiz tarafından duyurulacak" dedi.



Camuşcuoğlu, Akdeniz Foklarının hem karaya hem de denizlere bağımlı canlılar olduğunu ifade ederek, "Bu canlı türünün en önemli sıkıntısı yaşam alanlarının yani kıyıların betonlaşma, otel, 2. konut ve yol yapılaşması sonucu doğal özelliklerini kaybetmesidir. Bu tip doğal kalmış kıyılar insan akınına uğradığında ürkek ve yabani bir canlı olan Akdeniz Foku bölgeyi terk etmektedir" diye konuştu.



Akdeniz foklarının yasam alanlarının betonlaşmadan korunması gerektiğine işaret eden Camuşcuoğlu, şunları kaydetti:



"Korunan alanlar da aşırı ve yoğun insan baskısından uzak tutulmalı. Türkiye taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme ile bu canlıları, yasam alanları olan deniz ve kıyılarla koruma taahhüdünde bulunmuştur ve uygulamakla mükelleftir. Ancak kanun veya uluslararası sözleşmeler değil vicdanlarımızla, doğal olarak insani değerler ve anlayışımızla doğal kaynaklarımızı ve doğal varlıklarımızı korumak en ulvi olanıdır. Doğal değerlerimizi tam olarak bilmediğimizden ve önemsemediğimizden deniz ve kıyıların yok edilmesine seyirci kalıyoruz."

