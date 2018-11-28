Akdeniz foklarının yaşam alanına orkinos çiftliği için ÇED başvurusu yapıldı (2)

MAHKEME ÇED OLUMLU KARARINI İPTAL ETMİŞTİ

Sığacık Koyu\'nda çiftlik kurmak için bir şirket tarafından ilk olarak 2010 yılında, ÇED başvurusu yapıldı. Yapılan başvurunun ardından \'ÇED olumlu\' kararı verildi. Bölgede yaşayanlar eylem yaparak bu karara tepki gösterdi.

Çevrecilerin ve bölgede yaşayan vatandaşların protestolarına, Seferihisar Belediye Başkanı CHP\'li Tunç Soyer de destek verdi. Günler süren eylemlere rağmen, projeye onay verilince hukuki mücadele başlatıldı. Seferihisar Belediyesi\'nin yanı sıra bölge halkı tarafından, \'ÇED olumlu\' kararının iptali için dava açıldı. Açılan davada, İzmir 1\'inci Bölge İdare Mahkemesi ÇED olumlu kararını iptal etti. Mahkeme kararına gerekçe olarak, orkinos yetiştiriciliğinin Sığacık Koyu ekosisteminde geri dönüşü olmayan çevresel riskler oluşturacağını gösterdi. Yine kararda, ÇED dosyasında Sığacık Körfezi\'nin çevresel, deniz tabanı ve akıntı sistemi ile ilgili yeterli verinin bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle \'ÇED olumlu\' kararının, hukuka uyarlılığının bulunmadığına hükmedildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)