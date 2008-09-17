T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Akdeniz fokları yeniden izlenecek

İzmir'in Foça ilçesi'nde Akdeniz fokları ve yaşam alanları izleme çalışmaları, 4 yıl aradan sonra yeniden başlatıldı

17 Eylül 2008 03:00

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kızılkaya ``Akdeniz foklarının güncel durumuna ve bu nâdir türü tehdit eden faktörlerin belirlenmesiyle ilgili koruma- alan yönetim programlarına, veri ve bilgi toparlanması için çalışma yeniden başladı'' dedi.

Ulusal Fok Komitesi’nin 1993 yılında başlattığı `Akdeniz Fokunun Türkiye’de ulusal korunma stratejisi' çalışmasının, 2004 yılına kadar Foça’da başarıyla sürdürüldüğünü belirtildi. Konu ile ilgili olarak Kızılkaya, şunları söyledi: ``Son 4 yıldır araştırma ve izleme çalışmalarında kaybedilen sürekliliğin yeniden oluşması, Foça deniz ve kıyı alanlarında, Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının tekrardan tâkip edilmesi için Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇK) Başkanlığı yeniden çalışma başlatılmasına karar verdi."

'Bu çalışmaların,  Foça özel çevre koruma alanı ve civarında, araştırma ve koruma çalışmaları yapan Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından yapılacağını ifade eden Kızılkaya, şöyle devam etti:
``Akdeniz fokları özelinde yapılmış olan eski araştırmaların derlenmesi, 2004’den günümüze kadar görülen fok kayıtlarının toplanması, fok mağaralarının kontrol edilmesi ile türe ve yaşam alanlarına yönelik tehditlerin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Çalışmanın esas amacı; ülkemizde ve dünyada Akdeniz fokları ile  tanınan Foça’da, Akdeniz foklarının güncel durumuna ve bu  türü tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ve ileriye yönelik koruma- alan yönetim programları için toplanan veri ve bilgilerin üretilmesidir.

Proje çerçevesinde kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapılacak, broşürler hazırlanıp dağıtılacak ve Akdeniz foku, yaşam alanları, türe yönelik tehditler ve koruma çalışmalarına ilişkin bir de kitap yayımlanacak."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24