Akdeniz fokları yeniden izlenecek

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Kızılkaya ``Akdeniz foklarının güncel durumuna ve bu nâdir türü tehdit eden faktörlerin belirlenmesiyle ilgili koruma- alan yönetim programlarına, veri ve bilgi toparlanması için çalışma yeniden başladı'' dedi.



Ulusal Fok Komitesi’nin 1993 yılında başlattığı `Akdeniz Fokunun Türkiye’de ulusal korunma stratejisi' çalışmasının, 2004 yılına kadar Foça’da başarıyla sürdürüldüğünü belirtildi. Konu ile ilgili olarak Kızılkaya, şunları söyledi: ``Son 4 yıldır araştırma ve izleme çalışmalarında kaybedilen sürekliliğin yeniden oluşması, Foça deniz ve kıyı alanlarında, Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının tekrardan tâkip edilmesi için Özel Çevre Koruma Kurumu (ÖÇK) Başkanlığı yeniden çalışma başlatılmasına karar verdi."



'Bu çalışmaların, Foça özel çevre koruma alanı ve civarında, araştırma ve koruma çalışmaları yapan Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu tarafından yapılacağını ifade eden Kızılkaya, şöyle devam etti:

``Akdeniz fokları özelinde yapılmış olan eski araştırmaların derlenmesi, 2004’den günümüze kadar görülen fok kayıtlarının toplanması, fok mağaralarının kontrol edilmesi ile türe ve yaşam alanlarına yönelik tehditlerin belirlenmesi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Çalışmanın esas amacı; ülkemizde ve dünyada Akdeniz fokları ile tanınan Foça’da, Akdeniz foklarının güncel durumuna ve bu türü tehdit eden faktörlerin belirlenmesi ve ileriye yönelik koruma- alan yönetim programları için toplanan veri ve bilgilerin üretilmesidir.



Proje çerçevesinde kamuoyu bilgilendirme çalışmaları yapılacak, broşürler hazırlanıp dağıtılacak ve Akdeniz foku, yaşam alanları, türe yönelik tehditler ve koruma çalışmalarına ilişkin bir de kitap yayımlanacak."

