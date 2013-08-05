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Kültür-Sanat

Akdeniz Film Festivali'ne ilk yılda büyük ilgi

Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akdeniz Film Festivali için 25 ülkeden toplam 210 film başvurusu yapıldı

05 Ağustos 2013 19:12

Akdeniz Film Festivali bu yıl ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1-9 Kasım 2013 tarihleri arasında düzenlenecek.
Festivalin jürisinde yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişiler bulunuyor.
Kentin kültür sanat hayatına canlılık getirecek Akdeniz Film Festivali ve 'Uçan Balık Yarışması’na başvurular ise sona erdi.
 

Tahminin çok üstünde başvuru

 
İlk kez düzenlenen festivale, tahminin çok üzerinde, 210 film ile başvuru yapıldı.
Festivalde, çok sayıda başvuru sayesinde, belgeselden uzun metraja, deneysel filmlerden amatör kısa filmlere pek çok farklı türde yapım gösterilecek.
 

Sadece Akdeniz ülkeleri katılabiliyor

 
Festival sadece Akdeniz ülkerinde yapılmış ve Akdeniz temasını içeren filmleri kabul ediyor. Buna rağmen sayı oldukça yüksek.
Türkiye'nin yanısıra Karadağ, Slovenya, Bosna-Hersek, İtalya, Makedonya, Lübnan, Fransa, Hırvatistan, İspanya, Cezayir, Fas, Tunus, Arnavutluk, Filistin, Suriye, Sırbistan, Mısır olmak üzere 17 ülke kendi filmleriyle ve Almanya, İsviçre, İrlanda, Belçika, Irak, Kuveyt, Senegal, Arabistan olmak üzere 8 ülke ortak yapımlarla festivale katılıyor.
 
Ön seçici kurulun Ağustos ayı sonuna kadar değerlendirmesini tamamlayacağı festival yarışmasında dereceye girecek olan sinema sanatçılarına, kentin Akdeniz kültürü ve denizle olan ilişkisini vurgulayan 'Uçan Balık' ödülleri verilecek.
Ödüller, 'En iyi film', 'En iyi yönetmen', 'En iyi kadın oyuncu', 'En iyi erkek oyuncu' ve 'Jüri Özel' dallarında olacak. 'Uçan Balık' ile birlikte çeşitli para ödülleri de verilecek.
Ayrıca Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından 'En iyi film' ödülü verilecek
 

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