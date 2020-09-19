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Akdeniz'de parazit tehdidi

19 Eylül 2020 21:29

Akdeniz'de bir parazit türü, denizlerin doğal temizleme mekanizması olarak görev yapan pinaları tehdit ediyor. Türkiye kıyılarında etkili olan parazit nedeniyle pinaların sayısı giderek azalıyor.

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Mehmet Emin Birpınarakdenizparazitpina
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