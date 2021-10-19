Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 36.10 kilometre derinlikte, saat 08.32'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi aynı depremi 6.1 büyüklüğünde ölçtü.

Deprem Antalya kent merkezinin yanı sıra, çevre iller ve ilçelerde de hissedildi. Depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğu kaydedildi.

Antalya Valisi'nden açıklama

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kaş açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem ile ilgili olarak , “Şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, “İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Naci Görür: Bu zonda depremler devam edebilir

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayında yaşandığını belirterek "Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde" dedi.

Görür, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, Akdeniz’de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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