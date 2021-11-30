On İki Adalar açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi saat 07.00’de On İki Adalar açıklarında 5.3 büyüklüğünde, 4.8 km derinliğinde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

Kandilli’ye göre, aynı bölgede 9 dakika sonra 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. İkinci depremin derinliği 1.7 km olarak ölçüldü.

AFAD ise aynı depremi Ege Denizi, Urla civarında 5.1 büyüklüğünde duyurdu. İşte depreme ilişkin detaylar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, siz konusu depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir" diyen Soyer, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Soyer'in paylaşımı şöyle:

İzmir Valisi Köşger: İlimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. Köşger, “Urla açıklarında gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki depremde an itibariyle ilimizde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Geçmiş olsun İzmir. Allah ülkemizi ve şehrimizi tüm afetlerden korusun” dedi.