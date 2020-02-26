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Yaşam

Akdeniz'de 4,7'lik deprem

26 Şubat 2020 18:10

≈i'nin verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 17.20'de Akdeniz açıklarında 4,7'lik deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 4,6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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