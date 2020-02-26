Akdeniz'de 4,7'lik deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="b-article__lead">\n<p>≈i'nin verilerine göre Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.</p>\n</div>\n<div class="b-article__text">\n<p>Saat 17.20'de Akdeniz açıklarında 4,7'lik deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin 4,6 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.</p>\n<p style="text-align:center;"><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/02/1582729840059-ekran-resmi-2020-02-26-18.10" alt width="600" height="290" /></p>\n</div>\n</body>\n</html>