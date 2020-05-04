Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-recent-on-screen-2765436_106="20380" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="20380" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Akdeniz'de Girit adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,8 olarak belirlendi.</p>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-recent-on-screen-2765436_106="20380" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="20380" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1">Geçen günlerde yine Girit açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem endişeye sebep olmuştu.</p>\n<p class="category-detail-sub-title" data-gtm-vis-recent-on-screen-2765436_106="20380" data-gtm-vis-first-on-screen-2765436_106="20380" data-gtm-vis-total-visible-time-2765436_106="100" data-gtm-vis-has-fired-2765436_106="1"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/05/1588598802764-deprem.jpg" alt width="600" height="341" /></p>\n</body>\n</html>