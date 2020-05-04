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Yaşam

Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

04 Mayıs 2020 16:26

Akdeniz'de Girit adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9,8 olarak belirlendi.

Geçen günlerde yine Girit açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem endişeye sebep olmuştu.

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