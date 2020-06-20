Akdeniz Belediyesi'nin 'Babaya cevap verilmez' afişleri kadınların tepkisini çekti

Mersin'e bağlı Akdeniz Belediyesi'nin Babalar Günü nedeniyle hazırladığı afişler sosyal medyada tepkiye neden oldu. ''Kalk da bir çay koy'', ''Babaya cevap verilmez'' ifadelerinin yer aldığı afişler "cinsiyetçi ve aile içindeki ebeveyn baskısını pekiştirici" olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Üniversiteli Kadın Kolektifi yaptığı sosyal medya paylaşımında ''Babalar Günü'nü aşağıdaki afişlerle kutlayan Akdeniz Belediye Başkanlığı, bu ifadelerle cinsiyetçiliği ve aile içindeki ebeveyn baskısını pekiştiriyor. Bu cümleler samimi bir görüntü yaratmıyor, aile içi baskıyı ve eşitsizliği yeniden üretiyor'' dedi.

Özgür Genç Kadın sosyal medya hesabı ise ''Mersin Akdeniz Belediyesi bilboardlarını cinsiyetçi söylemlerle doldurdu! Genç kadınlar aile içi baskıyı kabul etmiyor. Akdeniz Belediyesi erkekliğini alsın kendine çay koysun! " paylaşımıyla tepki verdi.

Gülme işaretinin kullanıldığı "Babalar Gününüz Kutlu Olsun" afişleriyle ilgili belediyeden açıklama henüz yok.