Akdeniz, Atlantik ve Pasifik'teki deniz kaplumbağaları incelendi; tamamının bağırsağında mikroplastik çıktı!

Greenpeace Araştırma Laboratuvarları'nın, farklı üniversitelerden bilim insanları ile birlikte gerçekleştirdiği çalışmada, Pasifik ve Atlantik Okyanusları ile Akdeniz’de incelenen 102 deniz kaplumbağasının hepsinin bağırsağında aralarında mikroplastiklerin de bulunduğu sentetik parçalara rastlandı.

Araştırmada sahile vurmuş ya da balık ağlarına takılmış 102 deniz kamplumbağasının bağırsakları incelendi ve hepsinin bağırsağında aralarında mikroplastiklerin de bulunduğu 5 milimetreden küçük sentetik parçalar tespit edildi.

2 okyanus ile 1 denizde yaşayan deniz kaplumbağalarının incelendiği çalışmada, bağırsağında sentetik parçacık bulunan kaplumbağalara en fazla Akdeniz’de rastlandı. Araştırmaya göre, Akdeniz’de 56, Atlantik Okyanusu’nda 30, Pasifik Okyanusu’nda 16 deniz kaplumbağasının bağırsaklarında sentetik parça bulundu.

Bu sentetik parçaların giysi, tekerlek, sigara filtresi veya halat, misina gibi balıkçılık malzemeleri kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Greenpeace Uluslararası Plastik Proje Lideri Graham Forbes araştırmayla ilgili şöyle konuştu:

“Dünya çapında plastik üretimini azaltmamız için bir kanıt daha ortaya çıktı. Bir yanda midesi plastik dolu kıyıya vuran balinalar, bir yanda üç farklı denizde bağırsağı mikroplastikle dolu deniz kaplumbağaları... Deniz canlıları, büyük şirketlerin tek kullanımlık plastik bağımlılığı ve bu sorunu çözmek için yeteri kadar çaba sarf etmemeleri nedeniyle acı çekiyor. Şirketlerin 2050 yılında dörde katlanması öngörülen kullan-at plastik üretimine karşı harekete geçmesi için daha ne kadar bilimsel araştırma yapılması gerekiyor? Bu küresel kriz hepimizin geleceği için kaynağında çözülmeli.”

Her sene yaklaşık 12 milyon ton plastik denizlere karışıyor. Bu, dakikada bir kamyon dolusu plastik demek.

Mikroplastik nedir?

5 mm’den küçük uzunluğa/çapa sahip plastik parçalardır. Şunlardan biri olabilir: