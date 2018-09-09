Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl aradan sonra ayin (2)

BAKAN ERSOY: VAN GÖLÜ ÇEVRESİNDE BİRKAÇ MEGA PROJE YAPACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yapılan ayinin ardından açıklamada bulundu. Ermenilerle ortak tarihi paylaşmaya devam edeceklerini belirten Bakan Ersoy, \"Biz bin yıldır Ermeni kardeşlerimizle Anadolu topraklarında ortak bir tarihi ve kültürü yaşıyoruz. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ve bundan sonra da Ermeni kardeşlerimizin hem ibadet özgürlüklerini hem kültürel değerlerini saygıyla karşılamaya devam edeceğiz. Bu açıdan çok mutluyuz\" diye konuştu.

Akdamar Adası ve Van\'ın turizm açısından çok önemli bir yerde olduğunu vurgulayan Ersoy, \"Bundan sonra görevin bize düştüğünü düşünüyorum çünkü Van\'ın iki önemli gelir kaynağı var. Biri hayvancılık, önemli bir kısmı da geçmişten gelen turizm gelirleridir. Başlatılan bu gelişmeyi turizm yatırımlarıyla taçlandırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl itibariyle Türkiye genelinde 6 mega projeyi yapacağımız bölgeler belirliyoruz. Bu bölgelerin biri Van olacak. Özellikle Van Gölü çevresinde birkaç mega proje yapacağız. Van ağırlıklı olarak İran ve Türkiye\'den turist çekiyor. Güvenlik endişeleri başlamadan önce dünyanın birçok yerinden turist çekiyordu. Tekrar bir canlılık ve pazar çeşitliliği getirmemiz gerekiyor.\"

Van\'ın kültürel ve arkeolojik zenginlikler bakımından da iyi konumda olduğunu dile getiren Ersoy, \"Göreceksiniz çok kısa bir sürede eskisinden çok daha iyi bir turizm potansiyeli olacak. Terörle mücadelede çok başarılı bir süreç geçirdik. Olaylar tamamen bitmiş. Olayların bittiğini huzur ve güven ortamının geldiğini bugünkü ayinden görebiliriz\" dedi.