Akdamar Kilisesi yılda bir gün ibadete açılacak

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Vali'den teşekkür

TurizmVan Valiliği'nin Akdamar Kilisesi ile ilgili 20 Aralık 2009 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru Bakan Günay'ın onayından çıktı.Bakanlık, "İnanç turizmi kapsamında Van Akdamar Anıt Müzesi'nin (Akdamar Kilisesi) ziyaretçi sirkülasyonuna engel teşkil etmeyecek bir bölümünde, sınırlı sayıda ziyaretçinin katılımıyla, yılda bir kez olmak üzere Eylül ayının ikinci haftasında günü, saati ve süresi Valilikçe belirlenmek kaydıyla dini içerikli etkinlik düzenlenmesine izin verilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür" denildi.Kararı Ukrayna'nın başkenti Kiev de öğrenen Van Valisi Münir Karaloğlu, teşekkür etti ve "Van halkı olarak 12 Eylül'de yurtiçinden ve yurtdışından gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.Turizmciler de inanç turizminin gelişmesi için kilisenin ibadete açılmasını istiyordu. Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan da kilisenin yılda bir kez ayine açılmasını önermişti.Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesi için 10 Ekim'de imzalanan protokolün ardından, iyi niyet göstergesi olarak kilisenin ibadete açılması konusunda bir adım atılabileceği konuşulmuştu.Akdamar kilisesi, Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yılları arasında yaptırıldı. 1113 yılında manastıra dönüştürülen kilise, "Kutsal Haç" kilisesi olarak anılıyor.Akdamar Kilisesi son yüzyılda tarihin, define avcılarının, atış meraklılarının kurşunlarıyla yıprandı ve harap olmuş, dış yüzeyindeki kabartmalar ve içerisindeki duvar resimleri hasar görmüştü.Restorasyona 2 milyon 600 bin YTL harcandı ve kilise yıkılmaktan kurtarıldı. Bir Türk firmasının üstlendiği restorasyonun danışmanlığını Ermeni asıllı Türk mimar yaptı. Kilise, 29 Mart 2007'de uluslararası bir katılımla anıt müze olarak açıldı.