Akdamar Adası'na içme suyu götürme çalışmaları devam ediyor

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Gevaş ilçesinde bulunan tarihi Akdamar Adası\'na Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından içme suyu götürme çalışmaları sürüyor.

Van\'ın Gevaş ilçesinde, üzerinde Ermenilere ait tarihi Surp Haç Kilisesi de bulunan, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Akdamar Adası\'na Van Büyükşehir Belediyesi tarafından göl altından yaklaşık 4 bin metrelik içme suyu hattı çekiliyor. Akdamar Adası\'nın yanı sıra Dokuzağaç Mahallesi ve Villalar bölgesini de içme suyuna kavuşturacak proje, bölgenin turizm ekonomisine de büyük katkı sağlayacak. Proje kapsamında toplam 33 bin metrelik su isale hattı çekilmiş olacak. Ayrıca, Keretaş Tepesi\'ne 500 metreküplük içme suyu deposu yapılarak, suyun kesintisiz verilmesi sağlanacak. Projenin toplam yatırım bedelinin 5 milyon lira olduğu öğrenildi. Projenin Van\'ın tanıtımı ve prestiji için önemli olduğu, ayrıca turizme de büyük katkısının beklendiği belirtildi. Adaya su götürme projesinin bu yıl içinde tamamlanacağı kaydedildi.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akman, Plan Proje ve Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Harun Şahin, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ile teknik heyet de çalışmaları yerinde inceledi. Gevaş Dokuzağaç Mahallesi Muhtarı Müslim Erdem, projenin Van turizmi için çok önemli olduğunu belirterek, \"Bu proje mahalle halkı için büyük bir müjde oldu. İlk kez sesimiz duyuldu, mahallemizde 50 yıllık su sorunu da çözülüyor. Başta Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu\'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz\" dedi.



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