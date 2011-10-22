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Politika

Akdağ: Yaptıklarımız milletin sayesindedir IĞDIR (A.A)

22 Ekim 2011 22:19

-Akdağ: Yaptıklarımız milletin sayesindedir IĞDIR (A.A) - 22.10.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Yaptıklarımız milletin sayesindedir. Yapılan hizmetleri kendi kötü emellerini engelleyecek unsur olarak görenler var. Bu unsurların başında eli kanlı terör örgütü PKK var. Bu örgütle birlikte hareket eden bir parti de var'' dedi. Iğdır Üniversitesinin akademik yıl açılış töreni ve 250 yataklı devlet hastanesinin temelini atmak için Kars'tan karayoluyla Iğdır'a gelen Bakan Akdağ, Vali Amir Çiçek ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Akdağ, valilikte gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin sağlıkta herkese hizmet verdiğini belirterek, Iğdır'da 41 bin metrekare büyüklüğünde kentin 30 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek bir hastane yapacaklarını ve söz konusu hastanenin 3 yıl içinde bitirileceğini söyledi. Yapılan yatırımlardan birilerinin rahatsız olduğunu vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti: ''Biz yaptıklarımızdan dolayı iftihar ediyoruz. Biz emanetçiyiz. Yaptıklarımız milletin sayesindedir. Yapılan hizmetleri kendi kötü emellerini engelleyecek unsur olarak görenler var. Bu unsurların başında eli kanlı terör örgütü PKK var. Bu örgütle birlikte hareket eden bir parti de var. Maalesef buradan açıkça söylüyorum. 'Biz Kürtlerin hakkını koruyoruz' diye ortaya çıkan parti üzülerek söylüyorum Türk'ü de Kürt'ü de Arap'ı da üzüntüye boğan kanlı eylemlere devam eden terör örgütünü lanetleyemiyorlar. Ben açıkça sesleniyorum. 'Biz bu terörü lanetliyoruz' diyorlar, asker ölmesin kendi ifadeleri ile tırnak içinde 'gerilla ölmesin' diyorlar. Böyle ifadeler utanılacak ifadelerdir. Açıkça söylesinler ortada bir terör örgütü var. Bu güvenlik güçleri, evlatları ne yapsınlar? Vatanlarını korumak için canlarını feda ediyorlar. Allah rahmet etsin. Güvenlik güçleri ile eli kanlı katilleri aynı göstermeye çalışan muğlak ifadelerle konuşanları millet çok iyi tanımalıdır. Herkes, Iğdırlılar iyi tanımalıdır. Bizim nazarımızda insan mukaddestir. Anası Kürt olmuş, Türk olmuş fark etmez. Hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. Bu topraklar Malazgirt'ten beri bizim yurdumuz. Terör olmasa huzurumuz yerinde. Daha çok gelişiriz, kalkınmamız kolaylaşacak. Bu mesele de terör örgütünü adete bazı hakları arıyor gibi göstermektedirler.''

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