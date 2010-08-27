-AKDAĞ: DEMOKRATLARLA DARBECİLERİN OYLAMASI OLACAK ERZURUM (A.A) - 26.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Bana göre 12 Eylülde yapılacak bu oylama, Türkiye'de demokratlarla darbecilerin oylaması olacaktır'' dedi. Sağlık-Sen Erzurum Şube Başkanlığı tarafından Doğu Anadolu Kongre Merkezi'nde verilen iftar yemeğine katılan Bakan Akdağ, 12 Eylül'de yapılacak olan referanduma 'evet' demelerinin sebeplerini anlattı. Sağlık Bakanı Akdağ, Türkiye'nin önemli günlerden geçtiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu: ''Eline bizi korusunlar diye silah verdiklerimiz, 'Allah korusun bir düşman saldırısı olursa bizi korusunlar' dediklerimiz, silahı bize çevirdiler. İhtilal bu demektir. Bakmayın siz o darbe dönemlerinde birilerinin şu şartlar vardı, bu şartlar vardı diye darbeleri meşru gösterme gayretlerine. Darbe hiçbir zaman meşru olamaz. Darbe, milletin namusunu eline teslim ettiği kişilerin, buna ihanet etmesidir. Silahı kendi milletine, kendi halkına döndürmesidir. Bunu maalesef bu ülke yaşadı. Bunun bir benzerini de 28 Şubat'ta yaşadı. Baban kim? Anan kim? Eşin nasıl yaşar? Sen nereden geldin? anlamında bir cadı avı başlattılar. Üzülerek ifade etmek gerekir ki bu ülkede yargıçlar, bu ülkede öğretim üyeleri ve benzeri bir takım kişiler askeri karargahlara giderek, bir anlamda oralardan talimatlar aldılar. Sonra da dediler ki bu bin yıl devam edecek. Halbuki bin yıl değil, 5 sene bile devam etmedi.'' 2010 yılına gelindiğini ve bir anayasa değişikliği paketiyle milletin huzurunda olduklarını anlatan Bakan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''TBMM görevini yaptı. Bu anayasa değişikliğini aziz milletimizin huzuruna getirdi. 12 Eylül'de bir oylama yapacağız. Bana göre 12 Eylülde yapılacak bu oylama, Türkiye'de demokratlarla darbecilerin oylaması olacaktır. Bir tarafta demokrasiye inananlar, bir tarafta halkın hürriyetlerinin genişlemesini isteyenler, bir tarafta milletin egemenliğinin kayıtsız şartsız olmasını isteyenler, öbür tarafta darbe anayasasının getirdiği imtiyazlı sınıfların serpilmesini isteyenler.'' -YARGIÇ VESAYETİ- Akdağ, Türkiye'de bir yargıç vesayeti bulunduğunu ifade ederek, ''Bu ülkenin üzerindeki yargıç vesayetini ortadan kaldırmak zorundayız'' dedi. Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı kuvvetler olduğunu hatırlatan Akdağ, ''Ama Türkiye'de maalesef yargı, özellikle son zamanlarda o darbelerden getirdiği alışkanlıklarını iyice pekiştirerek, hem TBMM'nin hem de yürütmenin bu husustaki hukukunu ihlal etmektedir'' şeklinde konuştu. Buna müsaade etmeyeceklerini ifade eden Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Buna müsaade edersek, milletin iradesini zayi etmiş oluruz. Onun için bu anayasa değişikliğini yapıyoruz. Yüksek yargı, milletin iradesi ne ise ona itaat etmek zorundadır. Yargı hepimiz için bağımsız olmak zorundadır'' dedi. -SAĞLIK SEN GENEL BAŞKANI MAHMUT KAÇAR- Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar ise yaptığı konuşmada, yaşanan askeri darbeyle birlikte 1980 sonrası dönemde Türkiye'de küçülme oranlarının en fazla olduğu dönem olduğunu söyledi. Memur-Sen olarak ülkenin demokratikleşmesi adına her türlü fikre destek olduklarını bildiren Kaçar, şunları kaydetti: ''Bireysel özgürlük ağının genişlemesi adına mutlaka bu referanduma destek olunması görüşündeyiz. Bu ülkede demokratik iradenin ayaklar altına alınmaya çalışıldığı her dönemde, mutlaka sivil bir duruş sergileyen bir sivil toplum örgütüyüz. 28 Şubat sürecinde ve sonrasında da böyle bir sivil toplum örgütü olduk. İnanıyorum ki 12 Eylülde iki bayramı bir arada yaşayacağız.''