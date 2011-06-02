-AKDAĞ'DAN MUHALEFETE "KOALİSYON" GÖNDERMESİ KIRIKKALE (A.A) - 02.06.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP ile MHP'nin koalisyon planı yaptığını ileri sürdü. Bakan Akdağ, Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptıktan sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle biraraya geldi. Akdağ, buradaki konuşmasında, CHP ve MHP'nin koalisyon planı yaptığını iddia ederek, şunları söyledi: "Geçmişe bakarsak SGK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğulu, Sağlık Bakanı Osman Durmuş. Milletimizin verilmiş bir sadakası varmış. Bu iki kişi yüzünden Türkiye sağlık alanında büyük başarısızlıklara uğradı. Biri Sosyal Güvenlik Kurumunu batırdı, diğeri ise sağlıkta milletimize büyük zorluklar yaşattı. Şimdi bu iki ismin bulunduğu partiler, AK Parti'nin karşısında koalisyon planı yapıyor." Cumhuriyetçiliği ve milliyetçiliği savunan partilerin, BDP'ye yakınlaştığını öne süren Akdağ, şunları kaydetti: "Cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesini elden bırakmayanlar, her alanda bunu öne süren partilerin liderlerini şu zamanda anlamakta güçlük çekiyorum. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari mitinginde BDP üyelerine konuşuyor ve alanda maalesef bir tek Türk bayrağı yok. MHP lideri Devlet Bahçeli ise Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlışları görmüyor ve sonra milliyetçilik dersi vermeye kalkıyor. BDP terör örgütüne dirsek veren parti, CHP ve MHP de bu partiye koltuk çıkan partiler. MHP barajın altında kalmamak için ne yapacağını şaşırıyor."