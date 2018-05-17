Akdağ'dan KKTC vatandaşlarına: Türkiye var, endişe etmeyin

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- BAŞBAKAN Yardımcısı Recep Akdağ, Rum yönetiminin sivilleri silahlandırdığı iddiasıyla ilgili, Türkiye’nin garantisi var olduğu sürece endişe edilmemesi gerektiğini söyledi.

KKTC\'de bir dizi temaslarda bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, dün adada köyleri gezdi. Akdağ, sınırındaki Akıncılar köyüne ziyaretinde, Rumların sivil halkı silahlandırığını söyledi. Akdağ, Türkiye’nin garantisi var olduğu sürece endişe edilmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye\'nin Kıbrıs\'taki garantörlüğünün kalkması yönünde yapılan açıklamalara da dikkat çeken Akdağ, bunların küçük bir kesimin boş lafları olduğunu kaydetti.

MASAYA EŞİT OTURURUZ

Filistin’de yaşanan olaylardan ders çıkarılması gerektiğini ifade eden Başbakan Yardımcısı Akdağ, Türkiye’nin Kıbrıs’ta bir çözümü savunduğunu, ancak Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasının sözkonusu olamayacağını, eşitlik temelinde bir çözüm temeli haricinde masaya oturmayacaklarını vurguladı.

Akdağ, temaslarının ardından dün gece KKTC\'den ayrıldı.



FOTOĞRAFLI