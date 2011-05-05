Akdağ'dan, Kılıçdaroğlu'nuna belgeli mesaj!

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Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Akdağ, AK Parti İl Teşkilatında, partililerle bir araya geldi. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Akdağ, "Ağzı bozuk bir parti lideri miting meydanlarında dolaşıyor. Biliyorsunuz kimden bahsettiğimi. Miting meydanlarında bağırıyor, 'bunu verecem, şunu verecem,' diyor. Biz bunları daha önce çok duyduk. Yapamayacakları cinsten vaatleri var. Miting meydanlarında vaatleri küfür. Böyle bir lider olur mu? Böyle bir genel başkan olur mu?" dedi.Elinde Kılıçdaroğlu ile ilgili bazı belgelerin bulunduğunu bildiren Bakan Akdağ, şöyle konuştu: "Van'da bu belgeleri siz Vanlı hemşehrilerimle paylaşacağım. Şimdi meydanlara çıkıp 'ben halkın adamıyım, halka hizmet edecem' deyip üst perdeden atıyor. Van'dan Türkiye'nin Sağlık Bakanı olarak tüm Türkiye'ye gösteriyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, 8 yıldan uzun bir zaman SSK Genel Müdürlüğü yaptı. Biz SSK hastanelerinden neler çektik. Temmuz 1994 tarihli Milliyet Gazetesi 3. sayfasında, 'SSK'nın Patronundan Acı İtiraf' başlıklı haber. Basın mensupları, tanıdınız mı bu resmi? Malum medyadan beni izleyen varsa onlara da sesleniyorum. Patronlarınız bunu yayınlayacaklar mı? Bunu göreceğim. Burada Sayın Kılıçdaroğlu var. Biz buna mı inanacağız? Bu milleti kandıracağını mı sanıyor bu beyefendi"1994 yılında SSK Genel Müdürü iken Milliyet gazetesine açıklama yapan Kılıçdaroğlu ile ilgili yazıyı okuyan Bakan Akdağ şöyle devam etti: "2004-2005 yılında biz bir Kanun Tasarısı getirdik. Hükümet olarak neydi bu kanunlar? Bütün hastaneler, Sağlık Bakanlığı çatısı altına getirilsin, artık işçi, memur ve emekli ayrımı olmasın. Bizim için bütün bu memleketin insanları kutsaldır, şereflidir. Van'daki, Hakkari'deki ve Edirne'deki de öyledir, Kürdü, Türkü ve Lazı da öyledir. Kanun teklifi getirdik.Buyurun, ikinci belgeyi okuyorum. 'Bu nedenlerle tasarıya katılmıyoruz. Plan ve Bütçe Komisyonuna.' Altını çizdiğim yerde Sayın Kılıçdaroğlu var. 2004 yılının sonunda bu hastanelerin devrine karşıyım diyor. Kanun yapılmasına karşıyım diyor. Sen karşı olabilirsin. Vanlılara soruyorum bu yaptığımız iş güzel oldu mu? Senin gücün yetmez Kılıçdaroğlu. Çünkü AK Parti iktidarı var. Kılıçdaroğlu karşı çıksa da kanunu çıkardık. Meclisten de geçirdik. Cumhurbaşkanı da imzaladı.Ne yaptı Kılıçdaroğlu? Koştura, koştura Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Bunda da Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bu zat işkembeden atıyor, doğruları konuşmuyor. Kılıçdaroğlu'nu samimimi davranmaya ve bu millete doğruları konuşmaya davet ediyorum. İftira etmeyi bilirsin, para çalmayı bilirsin, küfretmeyi bilirsin, ağzını bozmayı bilirsin, bu ülkenin göz bebeği Recep Tayyip Erdoğan'a sözüm ona efelenmeyi de bilirsin. Hadi delikanlıysan çık da meydanlarda işçileri tekrar, 'SSK hastanesine mahkum edeceğim' de söyleyebilir misin bunu? Söyleyemez. Samimi değil. İktidara gelemeyeceği için üfürüp duruyor."