Akdağ'dan Hacettepe'ye: Kurallara uyulmazsa gerekeni yapacağımızı söyledik

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi seçkin bir fakülte. Ama kurallar uygulanacaktır. Çünkü bizim için insan hayatı son derece önemlidir" dedi.

Akdağ, toplantı ve etkinliklere katılmak üzere geldiği Adana'da havalimanında yaptığı açıklamada, basın mensuplarının Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin yüz ile kol ve bacak nakilleri ruhsatının iptal edilmesiyle ilgili sorusu üzerine, söyleyecek çok fazla şey olmadığını ve "söylenenlerin söylendiğini" kaydetti.

Seçkin bilim adamlarından oluşan Bilimsel Kurul'un toplandığını belirten Akdağ, şöyle devam etti:

"Zaten onlar kurallar koymuştu. O kurallara uyulmadığı yerde gerekeni yapacağımızı da söylemiştik. Bilimsel kurul kararını verdi ve Hacettepe Üniversitesi'nin, kol, bacak ya da yüz nakliyle ilgili ruhsatı iptal edildi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi seçkin bir fakülte. Diğer organ nakilleriyle ilgili bugüne kadar çok başarılı işler yapmıştır. Bundan sonra da başarılı hizmetlerinin devam edeceğine inanıyoruz. Ama kurallar uygulanacaktır. Bundan sonra da insanımızın hayatını birinci derecede önemli olarak gören bir anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz."

Organ nakilleri konusunda, vatandaşların öteden beri gösterdiği cömertliği göstermeyi sürdürmesini isteyen Akdağ, "Organ nakli sadece yüz, kol ve bacak naklinden ibaret değil. Böbrek, karaciğer, kalp, ince bağırsak da önemli. Akciğer nakilleri de Türkiye'de başladı. Akciğer nakilleri gibi çok önemli, hayat kurtarıcı nakiller var. Bunlara odaklanmalıyız" dedi.