-Akdağ'dan deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarına teşekkür ERCİŞ (A.A) - 04.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Van'daki deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarına gösterdikleri özverili çalışmadan ötürü teşekkür ederek, ''Allah, sağlık çalışanlarının hepsinden razı olsun, alınlarından öpülecek, ellerinden öpülecek insanlar'' dedi. Van'ın Erciş ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Sahra Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Akdağ, hastanede tedavi gören vatandaşlarla sohbet etti. Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aileleri deprem bölgesinde olan sağlık çalışanlarının konaklamasıyla ilgili şartları iyileştirmeye gayret gösterdiklerini bildirdi. Deprem bölgesinde herkesin konaklama ihtiyacı olduğunu ancak sağlık çalışanlarının çok yoğun çalıştıklarını ve çok yoruldukları için konaklama imkanlarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Akdağ, ''Elimizdeki hastane çadırlarını buraya getirdik, daha da çadır gelecek. Sonuçta burada deprem şartları var, normal şartlar aramamak lazım. Çadırlarımız ısınabilir özellikte ama koğuş sisteminde 20 arkadaşımız yatıyor. Allah hepsinden razı olsun, alınlarından öpülecek, ellerinden öpülecek insanlar'' dedi. Van'daki depremin kardeşlik duygularını da pekiştirdiğini de ifade eden Akdağ, ''Kardeşlik duygularımızı da çok net gösterdik. Erciş'in Balıkesir'den, Erzurum'dan, Çanakkale'den, Edirne'den hiçbir farkı olmadığını, bizim bu vatan toprağı üstünde yaşayan kardeşler olduğumuzu Erciş'te gördük'' diye konuştu. Erciş'teki hastanenin çok önemli bir hasar görmediğini, yeni bir hastane yapıldığını ancak hastanede yapılan güçlendirme çalışmasının da isabetli olduğunu belirten Akdağ, 10 güne kadar bölgedeki hastanede hastaların yatırılabilir duruma geleceğini kaydetti. 2 bine yakın sağlık çalışanının bölgede görev yaptığını anlatan Akdağ, şunları söyledi: ''Sağlık çalışanlarımız, 10 günlük sürelerle dönüşümlü olarak çalışıyorlar. Bayramlarını burada geçirecek sağlık çalışanları var. Evlerini, ailelerini bırakıp geldiler. Hiçbirinin yüzünde (Bayram vakti niye buradayız) diye bir hissiyat görmedim. 1 milyona yakın nüfuslu Van'dan günde ortalama sadece 2 hastayı başka illere gönderme ihtiyacı duyuyoruz. Bu şekilde hizmete devam edeceğiz. Van'daki hastanemizin ihtiyaçlarını da hemen hemen sağladık. Çevre sağlığı ve içme sularıyla ilgili veya salgın hastalık gibi sıkıntı yok. Bu ülkenin sağlık çalışanları, sağlıkta dönüşüm programının ruhunu ve ahlakını çok iyi kavramış ve kendilerini bu kent insanına adamış insanlar, hepsine çok teşekkür ediyorum.'' Sahra Hastanesindeki poliklinikler ve ameliyathaneleri de gezen Bakan Akdağ, burada gerekli ameliyatların da yapılabildiğini, ancak hasta sevk kabiliyetinin yüksek olması nedeniyle buna çok fazla gerek olmadığını da sözlerine ekledi.