-AKDAĞ'DAN CHP'YE "HABERAL" TAVSİYESİ ERZURUM (A.A) - 19.04.2011 - Sağlık Bakana Recep Akdağ, ''CHP'ye Sağlık Bakanı olarak bir tavsiyede bulunuyorum: Eğer Sayın Haberal, seçilir de Meclise gelirse, bir yanına kardiyoloji uzmanı, bir yanına da anestezi uzmanı koymayı ihmal etmeyin'' dedi. Bakan Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen milletvekili adaylarının tanıtım toplantısında, ''Sizlere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdim'' dedi. Bütün Türkiye'nin Erzurumlular ile iftihar ettiğini belirten Akdağ, ''Değerli hemşehrilerim bir nöbet değişiminin daha arefesindeyiz. Mevcut milletvekillerimizle uyum içerisinde sizlere hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Nöbet değişimi sırasında yola milletvekili olarak devam etmeyecek olanların, ama bizimle beraber bu yükü taşımaya aday olduklarını bildiğim değerli kardeşlerime, bayrağı devreden kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum'' diye konuştu. AK Parti istikrarının, ''Türkiye büyüsün, Erzurum büyüsün'' olduğunu dile getiren Akdağ, ''Bizim 2023 yılı vizyonumuz var. Başbakan Erdoğan, 'Dikkat edin hemen bunlara sahip çıkacaklar' demişti. Hemen de sahip çıktılar. Olabilir elbette. Bu yükü üzerinde taşıyan herkes, hele siyasetle uğraşanların kendi önderleri, bir vizyon koyarlar, ama 3,5 sene içerisinde 5 yıllık süresini tamamlayamayıp da 'hadi bana eyvallah' diyenlerin, '2023 vizyonu bize ait' demesi hiç inandırıcı değil'' dedi. -SAĞLIK ALANINDA YAPILAN İKİ KANUN- Hükümet olarak ülkenin kalkınması, mazlumun ayağa kaldırılması reçetesini verdiklerini ifade eden Akdağ, şunları kaydetti ''Bundan yüzümün akıyla çıktık biliyorsunuz. Şimdi Kılıçdaroğlu, meydana çıkıp diyor ki 'Biz hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğiz, biz herkese eşit davranacağız. Biz ailelere sigorta vereceğiz. Bütün Türkiye'ye hatırlatıyorum: Sağlıkla ilgili iki kanun yaptık. Bunun birisi hastanelerin birleştirilmesi kanunu, bunu 37 milyon vatandaşımız, işçimiz işçi emeklimiz, işçi ailelerimiz, hastaneye giremez, doktoru bulamaz, doktoru bulsa hizmete kavuşamaz... Bu çileyi ortadan kaldırmak için bir kanun yaptık. Sayın Kılıçdaroğlu, bu kanunu bozmak için koştura koştura Anayasa Mahkemesine gitti. Tam Gün Kanunu'nu yaptık. Yoksulun imdadına koşacağını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun da imzası var, kanun bozulsun diye Anayasa Mahkemesine götürüldü. Şimdi biz inanacak mıyız bu CHP'ye?'' Daha büyük bir Türkiye için çalıştıklarını savunan Bakan Akdağ, hayalci olmadıklarını, ama hedeflerinin büyük olduğunu, ileri demokrasi için AK Parti'nin var olduğunu söyledi. Milletin her zaman devletin önünde olduğunu, devletin millete hizmet etmek için var olduğunu bildiren Akdağ, ''Sağlık alanında önemli hastaneler yaptık, yapıyoruz. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin oradaki 600 dönümlük kampüsün içerisine Sayın Başbakanın hedef olarak verdiği büyük şehir kampüsünü inşa ediyoruz. İhale aşaması başladı. Seçim öncesi ihaleyi bitirip, Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın en büyük sağlık merkezini haline gelecek projeye imza atıyoruz'' dedi. -''BİZ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLARI İÇİN HİÇ SİLİVRİ'YE GİTMEDİK''- ''Biz yapacağız demiyoruz, biz yaptık, yapıyoruz diyoruz'' diye konuşan Bakan Akdağ, şöyle devam etti: ''Sayın Bahçeli gibi 'bizi bir kere daha deneyin' demiyoruz. Sizi bir kere denedik, bir daha mı deneyelim? Allah korusun uçurumdan aşağı gidiyorduk. CHP gibi 'biz değiştik, bakmayın siz bizim eski halimize' diyenlere de kumar oynamayız. Geleceğimizi teslim edemeyiz. Biz milletvekili aday adayları için hiç Silivri'ye gitmedik. Sayın Haberal bir türlü hastaneden çıkamıyordu. Hastaneden çıktığı an hastalanıp, ölümcül duruma geliyordu. Peki Sayın Haberal, Meclise eğer gelirse, millete nasıl hizmet edecek. Ben CHP'ye Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak bir tavsiyede bulunuyorum: Eğer Sayın Haberal, seçilir de Meclise gelirse, bir yanına kardiyoloji uzmanı, bir yanına da anestezi uzmanı koymayı ihmal etmeyin. Bunlar milletin gözünün içine baka baka milletle dalga geçeceklerini sanıyorlar. Onlar bu milleti, Erzurumluyu tanımıyorlar.'' 12 Haziran seçimleri için bugün start verdiklerini ifade eden Akdağ, Türkiye'nin sadece Türkiye'den değil, dünyadaki diğer ülkelerden, çevreden, mağdur milletlerden de izlendiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Bir hafta önce Başbakan ile beraber Libyalı yaralıları Ankara'da hastanesinde ziyaret ettik. Onlara şefkat kucağı açtık. Onları kucağımızda getirip, Türk doktorlarının şefkatli kucaklarında hizmetlerine başladık. Çok duygusal anlar yaşadık. Libyalı bir kardeşimiz 'Sayın Başbakan, siz Gazze'ye sahip çıktığınızda o gün bütün Arap dünyası, bütün Müslüman dünyası gözünü üzerinize dikmişti. Bugün Libya'da doğan çocukların yarısının adı Recep, Tayyip'tir.''