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Yaşam

Akdağ'dan çarşaflıya plaket

Sağlık Bakanı Akdağ, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Erzurum’da, çarşaflıların da bulunduğu kadınlara plaket verdi

11 Mart 2009 02:00

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Erzurum’da düzenlenen bir programda, aralarında çarşaflıların da bulunduğu kadınlara plaket verdi

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Erzurum’da düzenlenen programda kadına şiddetin savunulacak bir yanının bulunmadığını belirterek, “Bu bir insanlık suçudur. Bu tavrı toplumda mahkûm etmeliyiz. Bizim kültürümüzde böyle birşey yok” dedi.
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce Göğüs Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve aralarında çarşaflı kadınların da yer aldığı programa katılan Akdağ, Türkiye’nin kadın-erkek eşitliği konusunda, çağdaş ülkelerden bile önde olduğunu iddia etti.

‘Kadına şiddet suç’

Türk toplumunda erkek egemenliğinin görüldüğünü, ancak evde kararların kadın-erkek ortak aklıyla alındığını öne süren Akdağ, Türk kültüründe kadın ile erkeğin her zaman eşit olduğunu savundu.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaşandığını belirten Akdağ, “Sadece gelir düzeyi düşük kesimlerde değil, geliri yüksek olan büyük kentlerde yaşayan birçok ailede kadına şiddet görülebiliyor.

Bu insanlık suçudur ve tamamen insanlık dışı bir faaliyettir. Kendinden güçsüz bir kadına şiddet uygulamak hiç kimsenin onaylayacağı bir şey değil. Bu tavrı toplumda mahkûm etmeliyiz. Kültürümüzde yok. Ancak yozlaşan 21. yüzyıl kültüründe bunları görmek mümkün” diye konuştu.

Gazi kızı ve şehit annesine onur

Akdağ’ın plaket verdiği kadınlar arasında Kurtuluş Savaşı gazisi Ahmet Somunoğlu’nun kızı Hatice Somunoğlu (90), 1994’te Hakkâri’de şehit olan Komando Er Bülent Karataş’ın annesi Şadiye Karataş da vardı.


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