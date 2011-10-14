-Akdağ'dan "erken mesai"ye destek ANKARA (A.A) - 14.10.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ''Mesai saatinin 06.00'da başlaması, Cumartesi günleri de çalışılması'' önerisini değerlendirirken, ''Taner beyin bu fikri hakikaten çok güzel bir fikir, biyolojik ritm açısından da bu çok doğru'' dedi. Akdağ, ancak bunun sadece Enerji Bakanı'nın tavsiyesiyle hayata geçirilemeyeceğini, toplumun kültürel alışkanlıklarının değişmesi gerektiğini belirtti. Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Akdağ, güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın ''Mesai saatinin 06.00'da başlaması, Cumartesi günleri de çalışılması'' önerisi sorulan Akdağ, ''Taner beyin bu fikri hakikaten çok güzel bir fikir, şunu söyleyeyim, biyolojik ritm açısından da bu çok doğru'' dedi. Güneş ışığının insan vücudu için önemine işaret eden Akdağ, özellikle gece uykusunun gelişen bünyeler, ergenler ve çocuklar üzerinde çok olumlu etkileri olduğuna dikkati çekti. Yapılan bir araştırmada, karanlıkta uyumanın meme kanserlerini azalttığına dair bulgular elde edildiğini, bilimsel literatürde bu ve buna benzer başka hususlar da yer aldığını ifade eden Akdağ, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Yani Allahutaala gündüzü çalışmak, geceyi dinlenmek için yaratmış, bunu biliyoruz. Fakat, bu sadece Enerji Bakanımızın tavsiyesiyle olabilecek bir şey de değil. Burada da toplumun kültürel alışkanlıklarının değişmesi lazım. Eğer ben sabah 02.00'de yatacak bir yaşama düzenine sahipsem, sabah 06.00'da nasıl çalışmaya başlayacağım? O zaman mesailer, mesai derken 5 mesaisini söylemiyorum, bizim gibi mesaisi bitmeyen kişiler için konuşuyorum, akşam saat 8-9'da filan bitecek ki bir değişiklik olsun.'' Konunun mesai saati kavramı gözetmeden çalışanlar açısından önemine işaret eden Akdağ, espirili bir değerlendirmede bulunarak ''Sayın Başbakan sabahın 1'inde bizi aramaya devam edecek ve sonra da 'Recep bey uyumuş muydun' filan diye soracaksa, bu olmaz. Bu bütün olarak değişebilecek bir şey. Televizyonlarda en güzel seyredilecek şeyler saat 10.00'dan 11.00'den sonra başlarsa insanlar yatamaz yani'' dedi.