-Akdağ: Türkiye'de obezite çok ciddi bir sorun TBMM (A.A) - 23.11.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'de obezitenin çok ciddi bir sorun halinde olduğunu ifade ederek, ''Sigara mücadelesinde büyük başarı sağladık ama dünya örnekleri obezite ile mücadelenin bu kadar kolay olmadığını gösteriyor'' dedi. Akdağ, bakanlığının 2012 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunumunda, Sağlıkta Dönüşüm Programının insan odaklı olduğunu söyledi. Türkiye'de sağlıkta dönüşüm programı öncesinde, finansman çoklu, parçalı bir yapı bulunduğunu anımsatan Akdağ, hasta ile hekimi karşı karşıya getiren, mağduriyetlerine yol açan bir finansman modeli olduğunu anlattı. Akdağ, program öncesinde, ödeme sistemlerinde kayıt dışılık, israf, uzun bekleme süreleri, bıçak paraları, organizasyon sıkıntıları, koruyucu hizmetlerde yetersizlik, acil hizmetlerde aksama, yaygın muayenecilik, bakımsız hastaneler, yaygın koğuş tipi odalar, devlet hastanelerinde tıbbi cihaz fakirliğinin çok yaygın olduğunu söyledi. Akdağ, atama ve nakillerdeki kuralsızlık, dengesiz dağılım, ilaç fiyatlarının sistemsiz şekilde yükselmesinin, sistemin ciddi sorunları olduğunu anımsattı. -''Hizmet talebini karşılamak açısından yeterli''- Bir kişinin, hekime yılda ulaşmasının OECD, Avrupa ortalamasına göre 8-10 olduğunu, Türkiye'de ise 7,5 olduğunu bildiren Akdağ, bu sayının, hizmet talebini karşılamak açısından yeterli olduğuna inandıklarını belirtti. Akdağ, Türkiye aşılama oranların, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi aşılama oranlarının üzerine çıktığını, yüzde 97'ye ulaşıldığını, çocuklara, 11 antijenle dünyanın en mükemmel aşılarını yaptıklarını kaydetti. 112 acil hizmetleri kapsamında 2 milyon 700 bin taşınan vaka bulunduğunu ifade eden Akdağ, hava ambulans sistemini, hizmet alımıyla yürüttüklerini, bakanlığının 19 helikopter, 4 ambülans uçakla hizmee verdiğini vurguladı. -''Aile hekimliğindeki memnuniyet yüzde 90'lara yükseldi''- Akdağ, tüm muayeneler içinde sağlık ocaklarının tercih oranının 2002'de yüzde 37 olduğunu, aile hekimliğine geçişle birlikte birinci basamakla bu oranın yüzde 42'ye yükseldiğini belirtti. Bebek ve gebe izlemlerinde artış sağladıklarını, aşılama oranlarını artırdıklarını vurgulayan Akdağ, bu sistemde hekimler ve aile sağlığı elemanlarına daha iyi mali haklar sağladıklarını ifade etti. Akdağ, yaptıkları araştırmalarda vatandaşların aile hekimliğinden memnuniyetinin yüzde 90'lara yükseldiğin dile getirdi. -''Sigara içme oranında azalma''- Sağlık Bakanı Akdağ, 15 yaş üzeri nüfusta sigara içme oranında azalmaya işaret ederek, bu oranı yüzde 33,5'lardan yüzde 27'lere indirdiklerini bildirdi. Akdağ, yaptıkları çalışmalarla, Türkiye'nin tütün mücadelesinde dünyada ilk 4'e yerleştirdiklerini, bu yılki çalışmalarla ise ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini bildirdi. Akdağ, bu yılın bitimiyle birlikte yaklaşık 3 bin 500 organ nakli yapmış olacaklarını belirtti. -Maaşlar- Sağlık Bakanlığında şu anda ikili çalışan hekim kalmadığını belirten Akdağ, bakanlıkta klinik şef dahil 31 bin 386 uzmanın tam zamanlı çalıştığını bildirdi. Akdağ, 2011 itibariyle bir klinik şefinin, maaş ve ek ödemeleriyle ortalama 8 bin 300 lira, uzmanın 6 bin 563 lira aldığını ifade ederek, ''Bu ülkenin Sağlık Bakanı olarak daha da artırılması gerektiğine inanıyorum. 2002 ile kıyaslarsak reel artış yüzde 150'' dedi. Muhalefetin bu rakamların doğru olmadığına yönelik eleştirileri üzerine Akdağ, bu rakamlarda tereddüt olmadığını, afaki rakamlar söylemediğini belirtti. -''Hekim sayısını artırma''- Akdağ, her 100 bin kişiye düşen uzman hekim sayısının 86 kişi olduğunu vurgulayarak, ''Dünya Sağlık Örgütü Avrupa ortalaması 272, Ankara 173, Ağrı 38'dir. Bazen, 'Türkiye'de hekim sayısı yeterli ama dengeli dağılım yok' eleştirileri yapılıyor. Uzman hekim sayısının en fazla olduğu Ankara'da bile, nüfusumuza kıyasla Avrupa'nın neredeyse yarısı kadar hekimimiz var. Türkiye'de hekim sayısını artırma gereği ortada. 2002'de Ankara ile Ağrı arasında fark 1'e 14'tür, şimdi 1'e 3'e düşmüştür'' dedi.