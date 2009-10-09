Akdağ: Türkiye'de 472 domuz gribi vakası var

Sağlık Bakanlığı, ülkede bugüne kadar görülen 472 domuz gribi vakasının 157'sinin yerli, 315'inin ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, basın kuruluşlarının yetkileriyle bir araya geldiği toplantıda, domuz gribi salgına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda, salgının seyriyle ilgili bir sunum da yapıldı.

Sunumda, Dünya Sağlık Örgütünün 2 Ekimde yayınladığı son rapora göre, dünyada laboratuvar teyitli vaka sayısının 340 binin üzerinde, ölüm sayısının ise en az 4 bin 100 olduğu bildirildi.

Salgın yaşanan birçok ülkede bütün hastalara laboratuvar teyidi yapılamadığından, gerçek vaka sayısının milyonlarla ifade edilecek şekilde çok daha fazla olduğuna işaret edilerek, halen güney yarımkürede vaka sayısının düşme eğilimine girerek her yıl görülen normal sayılara gerilediği belirtildi.

Kuzey yarımkürede ise giderek çoğalan vakalarla grip aktivitesinin artma eğiliminde olduğu bildirildi.

Ülkede bugüne kadar görülen 472 vakanın 157'sinin yerli (virüsü yurt içinde almış), 315'inin ise importe (virüsü yurt dışında almış) vakalar olduğu açıklandı. Bu vakalardan 22'sinin termal kameralar aracılığıyla yakalandığı kaydedildi.

Sunuma göre, 64 vaka hastanede yatırılarak, 408 vaka bulundukları yerde izole edilerek takip edildi. Vakaların hepsi tamamen iyileşti, hayatını kaybeden hasta olmadı.

DSÖ'nün ikinci ve daha büyük bir salgın dalgasının dünyayı etkisi altına alacağı uyarısı yaptığı belirtilerek, hastalığın şu anki seyrine göre, hiç aşı yapılmaz ve diğer gerekli tedbirler alınmazsa 21 milyon kişinin hastalanacağı (nüfusun 1/3'ü), 8.8 milyon kişinin polikliniklere başvuracağı, 96 bin kişinin hastaneye yatırılacağı, 15 bin 500 kişinin yoğun bakıma ihtiyaç duyacağı, 5 bin 300 kişinin hayatını kaybedebileceği, işgücü kayıpları ve diğer dolaylı kayıplar hariç salgının toplam maliyetinin 1.1 milyar TL olacağı öngörüsünde bulunuldu.

Hastalığın şu anki seyrine göre, risk gruplarına aşı yapılır ve diğer gerekli tedbirler alınırsa 1.8 milyon kişinin hastalanacağı, 750 bin kişinin polikliniklere başvuracağı, 7 bin 500 kişinin hastaneye yatırılacağı, bin 200 kişinin yoğun bakıma ihtiyaç duyacağı, aşının koruyuculuğunun yüzde 100 olmaması, kişinin aşı olmayı kabul etmemesi, ağır kronik hastalığının olması gibi bazı sebeplerle 400 kişinin hayatını kaybedebileceği tahmini dile getirildi. Bu durumda salgının toplam maliyetinin 640 milyon TL olacağı da belirtildi.

2006 yılında yayımlanan Pandemik İnfluenza Ulusal Faaliyet Planı çerçevesinde ilaç ve malzemeler stoklandığı, personel eğitimlerinin tamamlandığı, il salgın planlarının hazırlandığı bildirildi.

Önlemler çerçevesinde 2.5 milyon kutu antiviral ilaç ve 400 bin adet sağlık personeli koruyucu kiti (maske, gözlük, el dezenfektanı) stoklandığı belirtildi.

Sunuma göre, aşı üreticileriyle 40 milyon doz domuz gribi aşısının alımı için sözleşmeler imzalandı, 3 milyon doz aşı alımı sözleşmesinin imzalanmasında son safhaya gelindi.

Salgının ülkedeki seyrine göre gerekli hallerde okullarda öğretime ara verilecek. Toplu sosyal aktiviteler (festival, sinema, tiyatro, spor karşılaşmaları gibi) ertelenmesi veya iptal edilmesi söz konusu olabilecek.

Sağlık Bakanlığı, hastalığın yayılma dönemlerine göre düzenli olarak bilgilendirme yapacak, gerekli uyarılarda bulunacak.

Basın mensuplarının doğrudan bilgi alabilecekleri, Bakanlığın yetkili kişileriyle görüşebilecekleri, haber teyidi yapabilecekleri, gelişmeleri sürekli izleyebilecekleri, telefon haberleşmesi yapabilecekleri, ihtiyaç duydukları yerlerle internet ortamında irtibat kurabilecekleri ve e-posta gönderebilecekleri, faks kullanabilecekleri bir irtibat merkezi (SAKOM) 24 saat süreyle çalışacak.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, H1N1 Pandemisi Daire Başkanlığı kurulacak.