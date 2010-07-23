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Politika

AKDAĞ: TAM BİR HUKUK GARABETİ ERZURUM (A.A)

23 Temmuz 2010 01:21

-AKDAĞ: TAM BİR HUKUK GARABETİ ERZURUM (A.A) - 22.07.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Danıştay 5. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararıyla ilgili olarak, ''Basına yansıyan şekliyle söylüyorum; eğer Danıştay 5. Dairesi bu şekilde bir karar verdiyse bu tam bir hukuk garabeti olur'' dedi. Erzurum'da sel bölgesine giden Bakan Akdağ, Horasan İlçe Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Burada, gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akdağ, bir soru üzerine Danıştay 5. Dairesinin kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Danıştayın söz konusu konuyla ilgili kendilerine ulaşan bir kararın olmadığını ifade eden Akdağ, şunları söyledi: ''Web sayfamıza Anayasa Mahkemesinin kısmi iptal kararıyla ilgili olarak bir açıklama koymuşuz, bu bir işlem değil ki bunun iptali söz konusu olsun. Olsa olsa ne olabilir, bu açıklamanın web sayfasından kaldırılması olabilir. Ama bu husustaki düşüncemiz açık. Bu konuda bize ulaşmış bir karar yok. Basına yansıyan şekliyle söylüyorum; eğer Danıştay 5. Dairesi bu şekilde bir karar verdiyse, bu tam bir hukuk garabeti olur. Hukuk fakültelerinde, hukuk yanılgısı olarak okutulacak bir ders olur.  Aslında ben şunu merak ediyorum; siz bana bir soru soruyorsunuz ben de cevap veriyorum, acaba Danıştayın 5. Dairesi veya bir başkası, bu benim konuşmama ne zaman yürütmeyi durdurma kararı verecek? Artık iş buraya kadar geldi. Herhalde konuşmalarımıza da yürütmeyi durdurma kararı verecekler.''

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