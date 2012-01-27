-Akdağ: ''Soruşturma yaptırıyorum'' ERZURUM (A.A) - 27.01.2012 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir ambulansta 15 kişinin Gaziantep'ten Adana'ya götürülmesiyle ilgili olarak, ''Derhal Teftiş Kuruluna talimat verdim. Soruşturma yaptırıyorum. Soruşturma bitmediği için genelde böyle durumlarda kesin bir şey söylemem. Ancak olayı ilk incelemesinden benim de aldığım intiba çok yanlış bir iş yapılmış'' dedi. Bakan Akdağ, beraberinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ile geldiği Erzurum Havalimanı'nda, Vali Sebahattin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Küçükler ve İl Emniyet Müdürü Halit Turgut Yıldız ile diğer yetkililer tarafından karşıladı. Havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akdağ, Gaziantep'den Adana'ya ambulansta 15 kişinin tanışmasıyla ilgili olarak, şunları kaydetti: ''Ben olayı ilk kimden haber aldım onu söyleyeyim; Başbakanımız o esnada gösterildiği sırada, televizyon seyrediliyormuş. Beni aradı. Bu hususlarda biliyorsunuz onun da ne kadar hassas olduğunu. Derhal Teftiş Kuruluna talimat verdim. Soruşturma yaptırıyorum soruşturma bitmediği için genelde böyle durumlarda kesin bir şey söylemem. Ancak olayı ilk incelemesinden benim de aldığım intiba çok yanlış bir iş yapılmış.'' Hükümet olarak Sağlıkta Dönüşüm programıyla, hasta hakkına, birey hakkına çok ciddi önem verdiklerini anlatan Bakan Akdağ, ''Gerçekten son derece yanlış bir iş yapılmış. Olayın müsebbipleri her kimse, kendilerine uygulanabilecek, normal hukuk içerisinde, idari hukuk içerisinde en ağır yaptırımları uygulayacağız. Kim bu işten sorumluysa, görevlerinden de alacağız. Böyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. O kardeşlerimiz, ruh sağlığı yerinde olmayan kardeşlerimiz bize emanet edilmiş olan çok değerli kardeşlerimizdir. Hem hiçbir hastaya yapılmaz ama onlara yapılması da ayrıca bizi üzmüştür. Gerekenleri yapıyoruz'' şeklinde konuştu. -Diyarbakır'daki olay- Bakan Akdağ, bir gazetecinin Diyarbakır'da bir hastanın yer olmadığı gerekçesiyle hastaneye alınmadığını hatırlatması üzerine ise ''Orada da aynı şekilde. Ağır bir hasta. Mutlaka çok daha önce yerine ulaştırılması ve gerekenlerin yapılması lazımdı'' diye konuştu. Türkiye'de, acillere başvuran hasta sayısının günde 150 bin kişiyi geçtiğini belirten Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ambulans ağımızda, gerek kara, gerek hava ambulans ağımızda yılda 2 milyona yakın vatandaşımızı ihtiyacı olan yerlere ulaştırıyoruz. Nadiren de olsa buna benzer aksaklıklar yaşandığında da bu olayların üstüne gidiyoruz. Asla kabul etmiyoruz. Kim hata yapmışsa, onların gözünün yaşına da bakmıyoruz.'' -Antalya'daki organ nakilleri- Akdağ, bir gazetecinin Antalya'da yapılan nakillerle ilgili doktorların fazla medyatik olduğu yönünde yorumlar yapıldığını hatırlatılması üzerine ise ''Doktorlar hayırlı bir iş yaptığı için medyatik olmuşlarsa, bu doktorların suçu olamaz. Elbette medyanın alakasıyla ilgili bir şey'' şeklinde konuştu. ''Burada gerçekten oldukça başarılı bir iş çıkarıldı. Ben bu işte emeği olan herkesi tebrik ediyorum'' diyen Akdağ, şöyle devam etti: ''Ancak bu bir ekip işi aslında. Orada nakli gerçekleştiren ekibin büyük bir başarısı var. Onları ben de bir kere daha tebrik ediyorum. O organı aileleri razı ederek alan özel yetişmiş, eğitim almış arkadaşlardan tutun da biliyorsunuz o organlar Antalya'ya Uşak'tan geldi. Bunların taşınmasında kullandığımız hava ambulans sistemleri, onun dışında sistemi bir bütün halinde adil bir biçimde yürüten görevlilerimizin ortak başarısıdır bu aslında. Türkiye'de organ nakliyle ilgili yine hükümetimizin, bakanlığımızın ortaya koyduğu çerçevede başarılmış mükemmel bir iştir. Tabii ki doktorlarımız medyatik oldular. Bu medyanın alakasıyla ilgilidir.'' Bu arada Akdağ, köyde yaşayan vatandaşlara da uyarıda bulunarak, ''Hamile kadınlarımız için hizmetimiz var. Biliyorsunuz onların doğumlarına beli bir müddet kala şehre getiriyoruz, misafir ediyoruz. Kışın böyle yoğun geçen köyler açısından söylüyorum. Doğum esnasında ulaşım güçlüğü yaşanmamasını bir de bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Böyle ulaşım güçlüğü yaşanan bir köydeki hamile kardeşlerimizin ailelerine ben rica ediyorum, bu hizmetten istifade etsinler. Aileler bu hususta lütfen hassas davransınlar'' dedi. -Türk Eczacılar Birliği ve SGK arasındaki protokol- Bakan Recep Akdağ daha sonra beraberindekilerle birlikte Erzurum Valiliğine geçerek, burada Vali Sebahattin Öztürk'ü makamında ziyaret etti. Akdağ, bir gazetecinin ''Türk Eczacılar Birliği ve SGK arasında protokol sıkıntısı yaşanıyor, bu sorun aşılacak mı?'' sorusunu, şöyle yanıtladı: ''Bugüne kadar hiç aşılmadığını gördük mü? Bu sefer de aşılır. Sosyal Güvenlik Kurumunun başkanı biliyorsunuz dün açıklama yaptı. Onlar görüşmelerini yapıyorlar. Her zaman olduğu gibi yine eczacılarımızla, kurumun görüşmelerini ben olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Bunlar biraz da işin tabiatında var. Tabiatıyla eczacılar kendileriyle ilgili, kendi kazançlarıyla ilgili, kendi hizmetleriyle ilgili şartlar daha da iyi olsun istiyorlar. Sosyal güvenlik tarafı mümkün olduğu kadar, kendi bütçesini, vatandaşın hukukunu korumaya çalışıyor. Karşılıklı görüşmelerin yapılması, bazı tartışmaların olmasını tabii karşılamak lazım. Biz hükümet olarak, Allah'a hamdediyoruz. Bugüne kadar vatandaşımıza, hem de bütün vatandaşımıza, en yoksulundan en imkansızına varıncaya kadar ilaçlarını ulaştırdık, temin ettik, hizmetlerini bu anlamda sunduk. Bundan sonra da inşallah böyle devam edecek.''