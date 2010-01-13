Akdağ, SGK ve TEB görüşmelerinden ümitsiz

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasındaki ilaç alım protokolüne ilişkin, ''SGK ile TEB ya da eczacıları temsil eden başka dernekler ve odalarla görüşmeler yapılıyor. Ben meselelerin çözümle sonuçlanacağına inanıyorum. Şu anda yürürlükte olan kanunlar, yönetmelikler var.Gerekirse bunlar değiştirilir'' dedi.



Akdağ, Danıştay'ın SGK'nın eczacılarla tek tek sözleşme yapmasına ilişkin kararının savunma gelinceye kadar yürütmesini durdurulmasıyla ilgili soruları yanıtladı.



Kararın gerekçesini görmediğini ifade eden Akdağ, SGK ile eczacılar arasındaki meselelerin mahkeme yoluyla çözülemeyeceğini belirtti.



Akdağ, görüşmelerin sürüdüğünü ve bunların bir sonuca ulaşacağını tahmin ettiğini belirterek, ''Yani SGK ile TEB ya da eczacıları temsil eden başka dernekler ve odalarla görüşmeler yapılıyor. Ben meselelerin çözümle sonuçlanacağına inanıyorum'' dedi.



''Karara haksız mı diyorsunuz?'' sorusu üzerine de Akdağ, kararın gerekçesini görmediği için haklı ya da haksız diye bir yorum yapmadığını bildirdi. Akdağ, şunları kaydetti:



''Sadece şunu söylüyorum, bu konular mahkeme kararıyla nihai noktaya eriştirilemez. Birçok enstrüman var. Şu anda yürürlükte olan kanunlar, yönetmelikler var. Gerekirse bunlar değiştirilir. Bu şekilde yola devam edilir. Onun için önemli olan SGK ile halkın hukukunu koruyan, halkın ilaca kolay ve ucuz erişimini sağlayan kurumlarla ilacı satanlar arasında yapılacak görüşmelerle çözülebilir. Zorlayıcı yöntemlerle, mahkeme yoluyla falan... Bu işlerden bir sonuç elde edilemez.''



TTB ve diğer sağlık örgütlerinin bugün TBMM gündemine gelen Tam Gün Yasa Tasarısı'na karşı protesto eylemleriyle ilgi değerlendirmesinin sorulması üzerine de Akdağ, Sağlık Bakanlığının önünün Türk demokrasisinin geldiği noktayı göstermesi açısından ilginç bir yer olduğuna işaret etti.



Bakanlığının önünde birçok demokratik eylem yapıldığını belirten Akdağ, sözlerine şöyle devam etti:



''Bu benim için çalışırken güzel bir şey. Buradan benim Bakanlığımın önünden ses hiç eksik olmaz. Siz de takip ettiniz. Size şunu öneriyorum; böylesi faaliyetlerde bu meydanda kaç doktor vardı? Bunu bir sorun? Aslında bugün Türk sağlık sistemi açısından tarihi bir gün yaşanıyor.



Muhalefetle de bu kanunla ilgili birçok noktada uzlaşmış durumdayız. Sonuç olarak, tasarı bir taraftan halkın hekime kolay ulaşmasını sağlayacak, bir taraftan üniversite hastanelerinde ve muayenehanelerde cebinden para vermesinin önüne geçilecek. Böyle bir sistemin herkes yanında olmalıdır.''



Akdağ, ''İtirazla hak vermiyor misiniz?'' sorusu üzerine de tasarının 19. maddesinin 15'inin sağlık çalışanlarına getiren haklarla ilgili olduğuna dikkati çekti.



Maaş artışları yaptıklarını ve bunları emekliye yansıttıklarını, nöbet ücretlerini artırdıklarını, sağlık çalışanları ve hekimleri yanlış uygulamalara karşı koruyacak sigorta getirdiklerini, mesai sonrasında çalışma olanağı sunduklarını da dile getiren Akdağ, ''Hekimlerin büyük bir kısmı bu tasarının yanında. Ancak üzülerek ifade etmeliyim ki bu meseleye ideolojik yaklaşanlar bu işlere karşı çıkıyorlar. Gösterileri de onlar düzenliyor. Ben bunlara basın gösterisi diyorum. Türkiye'de 110 bin hekim var. Ama burada 50 hekim var mıydı merak ediyorum. Onunu için hekimlerin büyük çoğunluğu tıpkı halkımız gibi bu yasa tasarısının yanında'' diye konuştu.



Hekimlerin iş bırakma eylemi yapacakları yönünde karar aldıklarının hatırlatılması üzerine de Akdağ, ''Bugüne kadar Türk hekimleri hiç iş bırakma eylemi yapmadı. Sadece TTB böyle açıklamalar yaptı. Bundan sonra da böyle gerçekleşecektir'' dedi.

