-Akdağ: ''Sağlıkçılar her şartta çalışacak'' ERZURUM (A.A) - 27.08.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Terörün arkasında olanlar ve ondan medet umanlar bilsinler ki sağlık çalışanlarımız her şart altında hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerdir'' dedi. Erzurum'da gezi ve incelemelerini sürdüren Akdağ, akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik'in ağabeyi Murat Vançelik'in Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Asri Mezarlık'ta defin işlemleri törenine de katılan Akdağ, daha sonra AK Parti İl Başkanlı binasında düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'da bir kardeşlik içerisinde ramazan ayının idrak edildiğini söyledi. Ramazanda Türkiye'nin dört bir tarafından olduğu gibi Erzurum'dakilerin de Somali'ye destek yardımlarını topladığını anımsatan Akdağ, Erzurumlu'nun bu hususta gönül beraberliği içerisinde olduğunu belirterek, bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Somali'ye giden ekibin içesinde kendisinin de yer aldığını belirten Akdağ, ''Bütün bu toplanan yardımlar en mükemmel bir şekilde inşallah Somali'deki kardeşlerimizin hizmetine gidecek. Sağlık açısından da aynı. Önemli hizmetlet götüreceğiz. Başkanımızın talimatıyla Somali'ye 6 adet sahra hastanesi kuruyoruz. Birini kurduk, diğer ikisi yolda. Güvenlik sağlanan bölgelerde sahra hastanelerini birer birer açarak Somali'deki kardeşlerimize hizmet götürmüş olacağız'' diye konuştu. -SaĞlık merkezine molotofkokteyli atılması- Erzurum'daki kardeşlik ve barış havasının bütün ülkeye aslında bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti: ''Bunu çok önemsiyoruz. Türkiye'nin buna şiddetle ihtiyacı var. Bunu bir şekilde zedeleyenler de bu ülkeye çok ciddi zara veriyorlar. Yarınımıza, çocuklarımızın geleceğine çok zarar veriyorlar. Biliyorsunuz bugün PKK yandaşları İstanbul'da Sancaktepe ilçesinde bir aile sağlığı merkezimize molotofkokteyli attılar. Aşağı yukarı 15 kişilik yüzleri maskeli... Tabii bu sağlık merkezinde yaşanan olayı şiddetle kınadığımı, çirkin bulduğumu ifade etmek istiyoruz. Saldırı sırasında çalışanlar kapıları kapatarak polisten yardım istediler. İçeride hastalar da vardı. Allah'a şükür yangın çıkmamış. Polisimize de çok teşekkür ediyoruz. Türk bayrağı gördükleri her yere saldıran bu terör örgütü yandaşları hakikaten artık hiçbir ölçü tanımaz hale geldiler.'' Sağlık Bakanı Akdağ, ''Sağlık hizmeti almak için orada bulunan hastalar, yaşlılar, çocuklar ve masum insanlar üzerine molotofkokteyli atmak, taşlarla saldırmak, bu terör örgütünün ve onun yandaşlarının acımasız, karanlık yüzünü bir kere daha ortaya çıkarmıştır'' dedi. Bu saldırının vatandaşların sağlık hizmetleri alma hakkını engelleme anlamına de geldiğini vurgulayan Akdağ, şöyle dedi: ''Bu hizmeti vermek için fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın emeğine de büyük bir ihanettir. Burada önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Bazı sivil toplum örgütlerinin ya da bazı meslek örgütlerinin, hekim haklarını koruduğunu iddia eden meslek örgütlerinin böyle bir saldırı karşısında neler söyleyeceklerini de merakla beklemekteyim. Yandan sözlerle bunu geçiştirmemeliler. Aksi takdirde sağlık çalışanlarının emeğine ve sağlık hizmeti almaya çalışan insanlarımızın hakkına onlar da haksızlık yapmış olacaktır.'' ''Terörün arkasında olanlar ve ondan medet umanlar bilsinler ki sağlık çalışanlarımızı her şart altında hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerdir'' diyen Akdağ, vatandaşa en mükemmel şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, sağlık çalışanlarına ve sağlık binalarına savaşlarda bile dokunulmadığını ifade etti.