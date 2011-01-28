Akdağ: Obezlikte sınıra dayandım

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "Obezlikte ABD ve Meksika’yı yakaladık ben sınıra dayandım" dedi.



Hürriyet Gazetesi Yazarı Vahap Munyar, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile arasında geçen diyoloğu köşesinde yazdı. Yazı şöyle:

Geçen cumartesi günü spordan sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık’la birlikte Palandöken’deki Ejder Tepesi’ne yakın noktadaki “kayakçılar evi”ndeyiz.

Özer Ayık, öğlen yemeği için normalde “mola yeri” olarak hizmet veren evi seçmiş. Tabaklara ızgara et servisi yapılırken Sağlık Bakanı Akdağ, Özak’a döndü:







Bugün diyet falan kalmadı abi...

Özak bakan arkadaşını rahatlatmaya çalıştı:





Burada diyet olmaz. Hem dağda dolaşırken yakarsın.

Konu yemekten açılmışken Sağlık Bakanı Akdağ’ın aklına “obezite” verileri geldi:



Obezitede ABD ve Meksika ayarına geldik.





Türkiye’de o kadar obez var mı?

25 bin kişi üzerinde araştırma yaptırdık. Türkiye nüfusunun 3’te biri “normal”, 3’te biri “kilolu”, kalan 3’te biri de “obez” çıktı.

Bu noktada kendisiyle ilgili durumu da paylaştı:

Ben şu anda tam obezlik sınırındayım.





Nasıl hesapladınız?



Bunun bir formülü var. Boyunuzun karesini alacaksınız. Sonra kilonuzu çıkan rakama böleceksiniz. Bu rakam 20’nin altındaysa “normal”, 20-30 arasındaysa “kilolu” 30 ve üstündeyse “obez”siniz demektir.





Siz hesaplayınca ne çıktı?



29.5 çıktı. Yani, tam sınıra dayanmış durumdayım.





Hemen kendi boyumla kilomu söyledim, Akdağ hesapladı:

24.5 çıktı. Yani siz “kilolu” sınıfındasınız. Henüz korkulacak bir durum yok.





Ardından şişmanlıkla ilgili programa değindi:

Şişmanlıkla Mücadele Eylem Planı hazırlıyoruz. Bu yıl devreye alınacak.





Neler yapılacak?

Sağlıklı yaşamı teşvik edecek çalışmalar yapacağız. Spordan eğitime, sağlıklı beslenmeye kadar bir program ortaya koyacağız.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, son dönemlerde, “Açlık sınırının altında olan vatandaşımız kalmadı” şeklinde verileri ortaya koyuyor, yoksul sayısında azalma olduğunu da belirtiyor.

Bu verilere sokaktaki vatandaşı inandırmak pek kolay olmuyor...

Şimdi buna bir de nüfusumuzun 3’te birinin “obez” olduğu verisi ekleniyor...