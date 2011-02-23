-AKDAĞ: KIZAMIK SALGINI YOK ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şu anda Türkiye'de bir kızamık salgını olmadığını, ancak oluşmaması için gerekli tedbirleri almak zorunda olduklarını söyledi. Akdağ, ''Gerekirse 1975 ile 1990 arasında doğanları aşılayabiliriz'' dedi. TÜSİAD'ın düzenlediği ''Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon Rapor Tanıtım Toplantısı''nda konuşan Akdağ, toplantıdan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akdağ, İstanbul'da 24 kişide kızamık hastalığı görüldüğünün belirtilmesi ve ülkede salgın olup olmadığının sorulması üzerine, 13 Ocakta görülen ilk vakanın, turistlere hizmet veren kuyumcuda çalışan bir kişi olduğunu söyledi. Hastaların tümünün yurt dışı kaynaklı virüsten etkilendiğini ifade eden Akdağ, geçmişte ülkede binlerce kişiyi etkileyen kızamık salgınları olduğunu, gerçekleştirdikleri aşılama programı sayesinde 2006'dan beri vaka sayısının yok denecek kadar azaldığını bildirdi. Akdağ, 2007-2010 yılları arasında 4 ile 7 kızamık vakası görüldüğünü, bunlara da dış kaynaklı virüslerin neden olduğunu belirterek, daha önce ''Türkiye'de kızamığın elimine edildiği, Avrupa'dan bulaşma olur diye korkuyoruz'' açıklaması yaptığını hatırlattı. Son vakaların da bu tür vakalar olduğunu vurgulayan Akdağ, hastalığın 1975 ile 1990 doğumlular arasında görüldüğünü, 1990 sonrasında doğanlarda vakaya rastlanmadığını kaydetti. Bakan Akdağ, bunun, bu yaş grubunda aşılama yapılmadığı anlamına geldiğini ifade ederek, konuyla ilgili bilim kurulunda tedbirlerin görüşüldüğünü, bu yaş grubundaki kişilerin aşılanıp aşılanmayacağının ele alındığını söyledi. Bakan Akdağ, ''Gerekirse 1975 ile 1990 arasında doğanları aşılayabiliriz'' dedi. Kızamık aşısının ilk dozunun bebekler 12 aylık olunca yapıldığını anımsatan Akdağ, bu yaş altındaki bebekler için risk oluşmaması amacıyla bölgelerde aile hekimlerinin uyarıldığını, gerekirse bu yerlerde 12. ayın altındaki bebeklere ilk doz aşının yapılabileceğini söyledi. Akdağ, bir soru üzerine, ''Şu anda bir kızamık salgını yok, ama oluşmaması için gerekli tedbirleri almak zorundayız'' dedi. İstanbul'da Bağcılar, Güngören, Bahçelievler'in de aralarında bulunduğu 11 yerde vakaların görüldüğünü söyleyen Akdağ, aile hekimleriyle irtibata geçilerek bu riskli bölgelerdeki 5 yaş altında aşılanmamış çocukların tespit edilerek aşılanmasını istediklerini bildirdi. Sezaryenle doğum oranlarının düşürülmesi için normal doğumun teşvik edilmesine yönelik uygulamayla ilgili bir soru üzerine de Akdağ, bunun yeni bir uygulama olmadığını belirtti. Sezaryenin bir ameliyat olduğunu ifade eden Akdağ, normal doğum için getirilen performans ücretinin sezaryen için ödenenden daha düşük olmadığına işaret etti. Ailelere de bu konuda duyarlı olmaları çağrısı yapan Akdağ, ''Sezaryen demek karnınızın neşterle yarılması demektir. Gerekmedikçe sezaryene yönelinmemeli'' uyarısında bulundu.