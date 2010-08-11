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Politika

AKDAĞ: HALKA NEYİN YARARLI OLUP OLMADIĞINA MAHKEMELER KARAR VEREMEZ IĞDIR (A.A)

11 Ağustos 2010 21:52

-AKDAĞ: HALKA NEYİN YARARLI OLUP OLMADIĞINA MAHKEMELER KARAR VEREMEZ IĞDIR (A.A) - 11.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Halka neyin yararlı olup olmadığına mahkemeler karar veremez'' dedi. Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a gelen Akdağ, Vali Amir Çiçek'i makamında ziyaret etti. Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de idarenin ve hükümetlerin elini kolunu bağlayan bir yargı sistemi olduğunu savundu. Yargı sisteminin çağdaş demokrasiye uygun bir hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Akdağ, şöyle devam etti: ''Bu da yanlış anlaşılmasın amacım yargıyı acımasızca eleştirmek değildir. Halka hesap veren iktidar, halkın iktidara getirdiği siyasetçiler, halkın yararını gözetme konusunda rahat hareket edebilmelidirler. Yani bir mahkeme, hükümetin yerine, iktidarın yerine yerindelik kararı verirse kamuya neyin daha doğru olup olmadığını kararlaştırmaya kalkışırsa -ki Türkiye'de böyle bir gelenek oluştu maalesef son 10 sene içinde- işte o zaman vatandaşa yarayan işleri yapamıyorsunuz. Örnek mi istersiniz, devlette çalışan hekimlerin üniversitede çalışan hekimlerin yasası. Kim ister muayene olmaya gittiğinde, para istensin. İşte biz bunu kaldırmaya çalışıyoruz.'' Kuvvetler ayrılığının yerli yerini bulmasının önemine işaret eden Bakan Akdağ, sözlerini şunları kaydetti: ''Yargı, Anayasa Mahkemesinin, anamuhalefet partisinin istemini reddederken gerekçesini yazdığı gibi Anayasa referandumuyla daha bağımsız hale gelecektir. Yürütme ile yargı arasındaki ilişki azalacaktır. Ama açıkça söyleyelim, yargı da yürütmeyi kuşatmayacaktır, kuşatamayacaktır. Biz böyle bir Anayasa istiyoruz. Açıkça söylüyorum, halka neyin yararlı olup olmadığına mahkemeler karar veremez. Mahkemeler, hukuku icra eder. Kamuya neyin yararlı neyin yararlı olmadığına karar vermesi gerekenler halkın oyuyla iktidara gelen hükümetler, iktidarlar olmalıdır. Muayenehane işi halkın yararına mıdır değil midir? Ben hayrına değildir diyorum. Mahkeme başka bir şey söylüyor. Böyle olmaz ki... Burada iktidarın elinin serbest olması lazım. Biz gaza basmaya çalıştıkça birileri frene basarsa ülke yönetilmez hale gelir.''

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