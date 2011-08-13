-Akdağ: Hak arama mekanizmaları açık KAYSERİ (A.A) - 13.08.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bugün vatandaşın hak arama yolunun açık olduğunu belirterek, ''184 numaralı telefonumuz, 24 saat vatandaşımızın hizmetindedir. Bir sağlık kuruluşuna gittiği zaman hizmet alamıyorsa mutlaka vatandaşımız 184 numaralı telefona müracaat etmelidir'' dedi. Akdağ, Kayseri'de ''Sağlıkta Dönüşüm Programı'' toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde bu tür toplantıları sık sık gerçekleştirdiklerini anımsattı. Sağlıkla ilgili çalışmaların değerlendirildiği bu toplantılarda bir yol haritası belirleyip, hazırlanan takvim doğrultusunda hareket edildiğini ifade eden Akdağ, Kayseri'de sağlık alanında ciddi yatırımlar yapıldığını vurguladı. Hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik zaman zaman saldırılar yaşandığını da belirten Akdağ, ''Özellikle acil servislerde sağlık çalışanlarımıza yönelik sözlü ya da fiili saldırılarla karşılaşıyoruz'' dedi. Buna asla müsamaha göstermeyeceklerini belirten Akdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Buna asla müsamaha etmediğimizi, edemeyeceğimizi ve bunu asla kabul etmediğimizi herkese, bir kez de Kayseri'den duyurmak istiyorum. Vatandaşlarımız, AK Parti hükümetlerinin sağlıkla ilgili ortaya koyduğu performanstan memnun. Sağlık çalışanı ve sağlık kuruluşuyla vatandaş arasındaki ilişki artık olumlu ve bu gittikçe daha mükemmel hale geliyor. Ama zaman zaman kabalığını, bir maganda kültürünü hastanelerde bile ortaya koyanlarla karşılaşıyoruz. Bunlar genel anlamda vatandaşımızın davranış biçimini, kültürünü temsil etmiyor. Bunlar ender olaylardır. Her türlü sıkıntı, iş yükü içerisinde size hizmet eden bir sağlık çalışanı olacak, bu insana görevinin başında hücum edilecek, hakaret edilecek, şiddetle davranılacak... Bunu kesinlikle kabul etmiyorum.'' -''Hak arama mekanizmaları artık açık''- ''Bir hastanede sıkıntısı varsa, hasta hakları görevlilerimiz vatandaşımızın emrindedir'' diyen Akdağ, ''Bunlar geçmişte hiç yoktu. Vatandaşımızın hakkını arayabileceği mekanizmaları artık açık. Dolayısıyla bu şiddeti yok etmekte kararlıyız. Bunu minimuma indirmeye kararlıyız. Özellikle acillerimizdeki olaylara, şiddete sıfır tolerans mantığıyla yaklaşıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu şekilde yaklaşmaya devam edeceğiz. Bu hususta bütün halkımızın desteklerini bekliyorum. En azından etraflarında bu şekilde davranan insanları gördüklerinde buna razı olmadıklarını belli etsinler. El birliğiyle bu kötü davranış şeklini değiştirmeye çalışacağız'' dedi.