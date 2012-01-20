-Akdağ: Gönül rahatlığıyla süt içelim ERZURUM (A.A) - 20.01.2012 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Gönül rahatlığıyla süt içelim, tüketelim hem de şimdi içtiğimiz ve tükettiğimizden de daha fazlasını tüketelim'' dedi. Erzurum'a gelen Bakan Akdağ, gazetecilerin sorusu üzerine, sütle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmaları değerlendirdi. ''Süt konusundaki tartışmayı aslında Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker noktaladı''diyen Akdağ, şöyLe konuştu: ''Sütlerimiz vatandaşlarımızın rahatlıkla, gönül rahatlığıyla içebileceği sütlerdir. Çok çok nadiren yanlış bir şey oluyorsa, her gıdada olabileceği gibi Tarım Bakanımız o hususta gerekli takiplerini elbette yapıyor. Dolayısıyla bu tartışmaları yanlış bir yönde götürmek çocuklarımız ve halkımızın sağlığı için doğru olmaz. Gönül rahatlığıyla süt içelim, tüketelim hem de şimdi içtiğimiz ve tükettiğimizden de daha fazlasını tüketelim. Süt çok komple bir besindir. Protein içerir, yağ içerir. Her türlü mineral ve vitamin içerir. Yanlış bir takım düşüncelere kapılıp, yanlış yönlendirmelere bakıp da çocuklarımızı, gençlerimizi ve kendimizi sütten mahrum etmeyelim'' -Yabancı doktor ve sağlık çalışanlarının istihdamı- Yabancı doktor ve sağlık çalışanlarının Türkiye'de çalıştırılmasına ilişkin konuya da değinen Akdağ, şunları kaydetti: ''Bir yönetmelik hazırlıyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye gelip çalışacak doktorların, hemşirelerin denkliğinin yani diploma aldıkları üniversitelerin, fakültelerin iyi bir eğitim verdiğine dair belgelerin YÖK tarafından verilmiş olması şartını getireceğiz. Bununla birlikte Türkiye'de çalışacak yabancılara Türkçe bilme şartı getiriyoruz. Onu da Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) ile birlikte değerlendireceğiz. Sınavlardan belli bir puanı alanlar, ancak Türkiye'de çalışabilecekler. Zaten yabancıların şuan özel sektörde çalışma imkanı var. Çünkü biliyorsunuz Devlet Memurları Kanunu, yabancı uyrukluların kamuda çalışmalarına hizmet vermelerine şuanda mani.'' -Milli kayakçı Aslı Nemutlu- Bakan Akdağ, milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun antrenman yaptığı sahada ambulansın bulunmadığı yönündeki iddialara ilişkin, ''Şimdi biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da buna benzer mekanlarda Sağlık Bakanlığından beklenen hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kendisine gerekli müdahaleyi Erzurum'da arkadaşlarımız zaten zamanında yapmışlardı. Bununla ilgili açıklamayı da İl Sağlık Müdürlüğümüz yaptı. Ben tekrar kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine de başsağlığı diliyorum'' dedi. Bakan Akdağ daha sonra, Erzurum'da 478 yıldır sürdürülen ''1001 Hatim Geleneği'' kapsamında bu yıl okunan hatmi şeriflerin Ulu Cami'deki dua merasimine katıldı.