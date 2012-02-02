-Akdağ: Gazze'ye ilaçları sokamıyoruz ANKARA (A.A) - 02.02.2012 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gazze'ye ilaç ulaştıramadıklarını belirterek, İsrail'li yetkililere hitaben ''ihtiyacı olan hastalara ilacın, tıbbi malzemenin, yardımın ulaştırılmasına engel olmak, bir insanlık suçu teşkil etmektedir'' dedi. Akdağ, UNICEF ile ortaklaşa gerçekleştirilecek Çocuklara Yönelik İnsani Yardım Girişimi 2012 Raporu'nun paylaşılacağı basın toplantısına katılarak bir konuşma yaptı. UNICEF'in çocuk haklarının korunması, tanıtılması ve savunulması adına önemli çalışmalar yaptığını ve özellikle acil durumlarda bu alanda temel bir rol oynadığını belirten Akdağ, temsilcilerine teşekkür etti. Çocukların geleceğin teminatı, gönüllerdeki sevgi bahçesinin çiçekleri olduğunu belirten Akdağ, insana hizmet etmenin hayırlı, çocuklara hizmet etmenin ise en hayırlı iş olduğunu kaydetti. Akdağ, çocukların sağlıklı yetişmesi ve bunun için gerekli tedbirlerin alınmasının her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Biz Türkiye olarak sağlıkta dönüşüm programı ile daha da geliştirilmiş ve ileri adımlar atılmış bir biçimde çocuk sağlığı ve hakları konusunu ziyadesiyle önemsiyoruz. Bunu bütün politikalarımızın ve bu arada sağlık politikalarımızın da önemli bir konusu olarak ortaya koyduk. Çocuklarımız dünyaya gözlerine açtıkları andan itibaren çocuk insan olarak takip edilmelidir. Fakat insan olmak sadece çocuğun doğduğu andan itibaren değil, ana rahmine düştüğü andan itibaren başlar. Dolayısıyla doğumdan evvelki süreç, hamilelerin takibi, doğurganlık çağındaki kadınların eğitimi, doğum şartları bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuk dünyaya gelmeden evvel hakları başlamaktadır. Ve biz tam manasıyla sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak bunu gözden kaçırmamalıyız. İstenmeyen gebeliklerin sonlandırılması ve kürtaj konularında kayıtdışı vakaların sessiz muhatapları ve mağdurları olan çocuk insanlar hakkında sadece yasal tedbirler değil, toplumsal vicdan, ahlaki, dini, moral değerlerin bakışı gibi süreçler de aktif olarak devreye girmelidir.'' Sağlık Bakanı Akdağ, yurtdışına yönelik çalışmalarda TİKA ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile işbirliği yaptıklarını belirterek, bu kurumlara da teşekkür etti. -''Gazze'deki çocuklara, annelere de hizmet götürmeye devam edeceğiz''- Konuşmasında Gazze'ye insani yardımlar konusuna da değinen Akdağ, şöyle konuştu: ''Üç aya yaklaştı, Gazze'de ilaca ihtiyacı olan insanların ilaçlarını Türkiye Cumhuriyeti olarak götürmeye çalışıyoruz Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ve yetkililerle işbirliği halinde. Ve maalesef adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş olan Gazze'ye bu ilaçları sokamıyoruz. Bu bir insanlık ayıbıdır. Burada bir kez daha İsrail'li yetkililere seslenmek istiyorum; -işin politik tartışmasına ben Sağlık Bakanı olarak girmeyeceğim ama- ilaca tıbbi malzemeye ihtiyacı olan insanlara ilacın, tıbbi malzemenin, yardımın ulaştırılmasına engel olmak bir insanlık suçu teşkil etmektedir. Bu yanlış tavırdan mutlaka vazgeçilmeli, sadece Türkiye'nin Gazze'deki hastaları, çocukları, anneleri desteklemek isteyen ülkelere fırsat verilmelidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu işin elbette peşinde olacağız. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Gazze'deki çocuklara, annelere de hizmet götürmeye devam edeceğiz.'' Akdağ, UNICEF yetkililerine seslenerek, dünya çocuklarına yapacakları her türlü hayırlı hizmete Hükümet olarak destek vermeye hazır olduklarını da söyledi.