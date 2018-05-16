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Akdağ: Filistin'den yaralıları almaya izin vermiyorlar

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin’deki yaralıları almak için İsrail ve Mısır’a uçak indirmek istediklerini ancak şu ana kadar iki ülkenin de bu inişlere izin vermedini açıkladı

16 Mayıs 2018 16:37

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Filistin’deki yaralıları almak için İsrail ve Mısır’a uçak indirmek istediklerini ancak şu ana kadar iki ülkenin de bu inişlere izin vermedini açıkladı. Akdağ, yaralıların alınması konusunu Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ve Avrupa Bölge Başkanı\'yla görüştüklerini söyledi.
Gazze’nin normal zamanda bile hastalarına bakabilecek imkanlardan yoksun kalabilen bir yer olduğunu söyleyen Akdağ, Filistin’de olanların, İsrail’in canice tutumunun kendilerini üzdüğünü belirtti. Türkiye\'nin bu konuda sessiz kalmayacağını ifade eden Akdağ, \"Mazlum kardeşlerimizin yanında durmak boynumuzun borcudur\" diye konuştu.
KKTC Başkanı Tufan Erhürman\'ı ziyaretinde açıklamalar yapan Akdağ, Filistin\'de olanların kendilerine ders verdiğini ifade etti ve \"Güçlü olmak güçlü durmaktan başka çare yok\" dedi. \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin garantörlüğü ve Ada\'da bulundurduğu silahlı gücün önemi bu hadiselerle bir kez daha görüldü\" diye konuşan Akdağ, Kıbrıs’ta yaşayan Türk halkının güvenliğini sağlamanın boyunlarının borcu olduğunu kaydetti.
KKTC Başbakanı Tufan Erhürman da ABD’nin ve İsrail’in Filistin\'de yaptıklarının insan hakları açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi. Erhürman, \"Özellikle sizin insani yardım için yaptığınız girişimlerin bile bloke ediliyor olması bölge barışı için çok düşündürücü\" dedi.

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