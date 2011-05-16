-AKDAĞ: ENGELLİLERİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VARDIR ERZURUM (A.A) - 16.05.2011 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Batman'da yaptığı inceleme sırasında özürlü bir işçiyle yaptığı ve basına yansıyan diyaloğa ilişkin, ''Görme engelli kardeşimizle gayet nezaket içerisinde bir konuşma yaptım. Aramızda bir gerginlik falan da olmadı. Ama bunu farklı şekillerde yansıtanlar oldu'' dedi. Seçim gezileri kapsamında Erzurum'a gelen Bakan Akdağ, merkez Yakutiye ve Palandöken ilçelerinde seçim otobüsü ile gezerek, vatandaşları selamladı. Akdağ, İl Sağlık Müdürlüğüne ait sosyal tesislerde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batman ziyareti esnasında özürlü bir vatandaşla arasında geçen ve basına yansıyan diyaloğu anlattı. Sağlık Bakanlığı döneminde özürlü vatandaşlara yönelik önemli hizmetlerin yapıldığını belirten Akdağ, şunları söyledi: ''Benim Sağlık Bakanı olarak ve Sağlık Bakanlığı olarak engelli kardeşlerimize ne şekilde baktığım çok bellidir. 8,5 sene içerisinde onları başımızın tacı yaptık. Her türlü hizmeti verdik. Hastanelerde bütün engelli kardeşlerimiz için özel hizmet alanları açtık. Onlara, diğer insanlar önünde öncelik verdik. Bütün sağlık kuruluşlarının kamu olsun, özel olsun, engelli kardeşlerimize daha iyi hizmet vermesi için gerekli düzenlemeleri yaptık. Özürlülerle ilgili Özürlüler İdaresi'nin yaptığı çalışmalara çok ciddi katkılar verdik.'' Sağlık Bakanlığının vatandaşlara sunduğu tedavi hizmetleri arasında yer alan ''Evde Bakım'' hizmetlerinden özürlü vatandaşların da yararlandığını anımsatan Akdağ, şöyle devam etti: ''Biliyorsunuz son 6 aydır da Türkiye'de, özürlü olduğu için ya da yatalak olduğu için evinde bulunan ve sağlık hizmeti gereken bu vatandaşlarımıza, biz Sağlık Bakanlığı olarak evde sağlık hizmeti veriyoruz. İlacından tutun, evde kan alınıp tahliller yapılması ve bir takım tıbbi malzemelerin sunulmasına kadar sağlık hizmeti veriyoruz. Ben Batman'da bizim bir hastanemizde çalışan bir işçi kardeşimizle, görme engelli kardeşimizle gayet nezaket içerisinde bir konuşma yaptım. Aramızda bir gerginlik falan da olmadı. Ama bunu farklı şekillerde yansıtanlar oldu.'' Söz konusu görüşmeyi bazı basın kuruluşlarının farklı şekilde kamuoyuna yansıttığını ifade eden Akdağ, ''Seçim zamanı maalesef böyle yansıtmalar oluyor. Üzerinde siyaset yapmaya çalışanlar oluyor. Bizim engellilere, engelli kardeşlerimize, görme engellilere bakışımız bellidir. Tekrar söylüyorum; hepsinin benim başımın üstünde yeri vardır'' diye konuştu.