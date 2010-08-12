-AKDAĞ: DARBECİLERİ TARİHE GÖMECEĞİZ IĞDIR (A.A) - 11.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Bu anayasa değişikliğiyle darbecileri tarihe gömeceğiz'' dedi. Iğdır'da gezi ve incelemelerini sürdüren Bakan Akdağ, Iğdır Kültür Merkezinde halka hitap etti. Halk oylamasına sunulacak anayasa değişiklikleriyle ilgili bilgi veren Akdağ, vatandaşlardan referandumda ''evet'' oyu kullanmalarını istedi. Darbe dönemlerinde yaşananları anlatan Akdağ, şöyle konuştu: ''1960 ihtilalli ile halkın oyuyla seçilenleri astılar. O dönemde bu yapılanları el altından teşvik edenler, bugün 'evet' demeyeceklerdir. 1980 yılında darbe yaptılar ve 1982 yılında yapılan anayasaya halk korkusundan 'hayır' diyemedi. Kenan Evren, Erzurum'da Ramazan ayında konuşurken su içti. Halk tepki gösterdi ve alanı terk etti. Kenan Evren, bunun üzerine Erzurum'u cezalandırdı ve yıllarca hizmet gelmedi.'' Türkiye'deki mevcut anayasanın darbe anayasası olduğunu ifade eden Akdağ, şunları kaydetti: ''Demokrat geçinen CHP, Eşref Erdem 'evet' diyeceği için partiden ihraç ediliyordu, istifa etti. Bu anayasa değişikliğine en doğru kararı verecek olan halktır. Peki halkın vereceği bir karardan muhalefet partileri neden korkuyor? Anayasa Mahkemesine iptal için gittiler. Anaysa Mahkemesindeki kişilerin karar vermesi mi önemli yoksa 49 milyon seçmenin mi?'' Referandumun sadece AK Parti'nin değil, Türkiye'nin meselesi olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, şöyle devam etti: ''CHP'nin eski liderine göre, anayasa yapmanın iki yolu var; ya savaş ya darbe. Sayın Baykal, bunları söylerken başta CHP'nin şimdiki Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere partisinin kurmay heyetinden en ufak aykırı ses çıkmamıştır. Buradan sesleniyorum; biz halkız, biz Türk milletiyiz ve yeni bir anayasa yaparız. Neden darbeciler yapar da bu halk yapamaz? Biz yapacağız. Bu anaysa değişikliğiyle darbecileri tarihe gömeceğiz.'' Iğdır Devlet Hastanesi yemekhanesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte iftar yemeğine de katılan Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının insanlar için rahmet ve bereket ayı olduğunu belirterek, ''Ramazan, vücudumuz için de faydalıdır. Bu ay insanların bir birine saygısının arttığı aydır. Ramazan, sadece aç kalmak değil, bütün insanlara günlünü açmaktır'' dedi.